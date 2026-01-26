Finning logra acuerdo con Sindicato Nº 2 y pone fin a huelga con bono de $ 14,5 millones por término de conflicto

Según informaron fuentes del sindicato, el acuerdo también contempla la igualación y equidad de beneficios respecto de otros procesos de negociación colectiva dentro de la compañía, uno de los principales puntos de tensión que había motivado la movilización.

Tras casi una semana de paralización que escaló a un problema logístico con impacto en la industria minera, Finning Chile y el Sindicato Nacional Nº 2 alcanzaron un acuerdo que puso fin a la huelga legal y permitió el reinicio de las operaciones desde hoy lunes 26 de enero. El entendimiento se logró luego de un proceso de mediación encabezado por la Inspección del Trabajo, instancia que permitió destrabar la negociación colectiva y cerrar uno de los conflictos laborales más sensibles de las últimas semanas en el norte del país.

El punto central del acuerdo fue el pago de un bono de término de conflicto de $14,5 millones para todos los trabajadores afiliados al sindicato, sin distinción ni discriminación, el que será cancelado dentro de los próximos 10 días hábiles. A ello se suma un aumento de $ 105 mil en el sueldo base para todos los trabajadores, a contar de febrero, además del pago íntegro de los días de huelga.

Según informaron fuentes del sindicato, el acuerdo también contempla la igualación y equidad de beneficios respecto de otros procesos de negociación colectiva dentro de la compañía, uno de los principales puntos de tensión que había motivado la movilización.

Desde la empresa, en tanto, confirmaron que el acuerdo fue suscrito tras las instancias de mediación facilitadas por la autoridad laboral y que, con ello, se dio por concluido el proceso de negociación colectiva. En una declaración pública, Finning señaló que sus operaciones “continúan funcionando con total normalidad, manteniendo los estándares de servicio y seguridad”. La huelga había tenido su epicentro en el Centro Logístico La Negra, en Antofagasta, instalación clave para el despacho de repuestos y componentes a faenas mineras a lo largo del país. La paralización generó preocupación en la industria por su potencial impacto en la continuidad operacional de grandes clientes, entre ellos Minera Escondida y divisiones de Codelco, e incluso motivó llamados públicos para una intervención del Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Durante el conflicto, el Sindicato Nº 2 recibió el respaldo de otras organizaciones sindicales, incluido el Sindicato Nº 1 de Minera Escondida, que calificó la postura inicial de la empresa como una práctica antisindical y expresó su solidaridad con los trabajadores movilizados.

El nuevo contrato colectivo, cuya vigencia se extenderá desde el 28 de noviembre de 2025, será formalizado en los próximos días, momento en el cual se darán a conocer en detalle los demás aspectos del acuerdo alcanzado. Mientras tanto, desde el sindicato destacaron que el reinicio de las labores marca el cierre de un proceso que, a su juicio, recompone condiciones de equidad y reconocimiento para sus afiliados.