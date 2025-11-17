Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Antofagasta
Antofagasta

Pamela Garrido, empresaria de Antofagasta, por efecto Parisi: “Ha propuesto trasladar el Ministerio de Minería a Antofagasta, un gesto fuerte en favor de las regiones mineras”

La empresaria y socia fundadora de Emeser, proveedora de la industria minera, conversó con DF para analizar el escenario que surge tras el sólido desempeño del candidato del PDG en el norte del país. Los candidatos que van a segunda vuelta "deben tener compromiso con la minería sostenible", dice.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Domingo 16 de noviembre de 2025 a las 23:00 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Elecciones 2025
<p>Pamela Garrido, empresaria de Antofagasta, por efecto Parisi: “Ha propuesto trasladar el Ministerio de Minería a Antofagasta, un gesto fuerte en favor de las regiones mineras”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Con más de un 90% de la votación, la oposición no lograría la mayoría en ambas cámaras del Congreso
2
Empresas

Trama bielorrusa: Codelco califica de histórico el fallo y sostiene que la red investigada le costó cerca de US$ 20 millones
3
Mercados

Ramírez de LarrainVial: “El mercado debiese internalizar rápidamente una victoria con holgura de la derecha en segunda vuelta”
4
Economía y Política

Marco Enríquez-Ominami: "Nunca he visto una derrota mayor (de la izquierda)"
5
Economía y Política

Elección presidencial: Jara y Kast pasan a la segunda vuelta y Parisi sorprende en el tercer lugar
6
Internacional

Financial Times: La extrema derecha está a punto de ganar la presidencia de Chile
7
Economía y Política

Andrónico Luksic votó en Villa O'Higgins: "Independiente de quiénes pasen a la segunda vuelta, espero que sea lo mejor para Chile"
8
Señal DF

Rosanna Costa, presidenta del Banco Central: "Tenemos una banca robusta en términos de solvencia y liquidez"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete