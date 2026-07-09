Alto Albarracines apuesta por snack funcional y retail para darle nuevo valor a la aceituna de Azapa
La microempresa familiar de Arica, con 76 años de historia, produce unas 25 toneladas al año y vende hasta $ 5 millones mensuales. Mientras la superficie olivícola local cayó de 1.400 a 450 hectáreas, la firma desarrolla con la UTEM una aceituna deshidratada con potencial probiótico.
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