Alto Albarracines apuesta por snack funcional y retail para darle nuevo valor a la aceituna de Azapa

En el Valle de Azapa, una microempresa familiar busca darle una nueva vuelta comercial a uno de los productos más tradicionales de Arica, la aceituna.

Alto Albarracines, empresa ligada por décadas al cultivo y elaboración de aceitunas, está apostando por innovación alimentaria, nuevos canales de venta y una eventual salida exportadora, justo cuando la superficie olivícola local enfrenta una fuerte caída.

La empresa suma casi 76 años en el mercado y hoy está encabezada por Roxana Gardilcic, quien en las últimas dos décadas ha impulsado una diversificación de la oferta. La firma partió con aceitunas en conserva, luego sumó pastas de aceituna y hace tres años entró a la producción de aceite de oliva, línea que le ha permitido participar en concursos internacionales y obtener premios en Turquía y Brasil.

El giro, dice Gardilcic, ha estado marcado por la búsqueda de mayor valor para la aceituna de Azapa, un producto con indicación geográfica y fuerte arraigo patrimonial en la zona.

“La aceituna de Azapa no es solo un producto agrícola, es parte del patrimonio de la región. Por eso, cuando la llevamos a nuevos formatos y la mostramos en concursos internacionales, no solo validamos su calidad, también demostramos que puede tener un valor mucho mayor en el mercado”.

El nuevo producto con la UTEM

La principal apuesta de la empresa hoy está en un desarrollo apoyado por Corfo y la Universidad Tecnológica Metropolitana. Se trata de una aceituna deshidratada que busca posicionarse como snack funcional, con potencial probiótico y mayor vida útil. El proyecto comenzó en diciembre y se extenderá hasta septiembre de 2027.

La idea es ampliar los usos de la aceituna más allá del consumo tradicional asociado al picoteo o aperitivo. En la empresa ven espacio para llevar el producto a nuevas ocasiones de consumo y a formatos más cercanos al mercado gourmet y saludable. “Un snack de aceituna deshidratada que creemos que sea alto, probiótico perfecto”.

La firma también trabaja con productos locales como ají, maracuyá, chutney de mango y otras líneas regionales, en una estrategia que busca ampliar su catálogo sin salir del sello territorial de Arica.

Roxana Gardilcic, dueña y fundadora de Alto Albarracines.

Producción, ventas y canales

Alto Albarracines cuenta con 10 hectáreas cultivadas con olivos centenarios de la variedad Azapa. Su producción promedio llega a unas 25 toneladas al año, aunque la cosecha varía por la alternancia propia del olivo, con temporadas de mayor y menor rendimiento.

El grueso del negocio sigue concentrado en el canal "horeca" (hoteles, restaurantes y catering), que representa entre 80% y 90% de la producción. La empresa abastece a restaurantes y tiendas especializadas, entre ellos Liguria, La Vinoteca, comercios comunitarios en Arica y algunas tiendas gourmet en Santiago.

En ventas, Gardilcic estima que la firma factura entre $ 4 millones y $ 5 millones mensuales, con meses de mayor movimiento en septiembre y diciembre, cuando sube el consumo de aceitunas y la facturación puede llegar a duplicarse.

El salto al retail asoma como una de las principales metas comerciales de la empresa. Alto Albarracines busca llegar a supermercados y ampliar su presencia fuera del canal horeca, aprovechando el sello territorial de la aceituna de Azapa.

Paraguay y el desafío de exportar

La internacionalización también empieza a tomar forma. La empresa mantiene conversaciones para exportar aceite de oliva a Paraguay, aunque todavía no concreta envíos. La principal traba está en el volumen, ya que no cuenta con suficiente producción propia para completar una carga y requiere coordinarse con otros productores de la zona. “Falta coordinación entre los mismos productores de acá” reconoce.

Gardilcic apunta a que en Arica la asociatividad sigue siendo baja, pese a que ProChile ha buscado apoyar espacios de coordinación entre productores.

El problema de fondo es más amplio. Según la empresaria, la superficie de olivos en la zona cayó de 1.400 a 450 hectáreas, lo que no solo impacta la producción, sino también el patrimonio agrícola y las recetas familiares asociadas a la preparación de la aceituna de Azapa. La competencia de Tacna también presiona al sector, con cerca de 30 mil hectáreas de olivos y menores costos de producción.

“Cada vez ha ido disminuyendo. Y eso no solamente significa una pérdida de producción, sino que una pérdida de patrimonio”.

En paralelo, Alto Albarracines busca fortalecer nuevas formas de consumo. Junto a la Asociación de Agricultores, que Gardilcic preside, la empresa trabaja en un recetario para mostrar otros usos de la aceituna, desde preparaciones saladas hasta productos como mermeladas, hamburguesas o suflé.