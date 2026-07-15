Bci inaugura en Concepción su primer centro Nace para emprendedores en regiones

El espacio cuenta con áreas de cowork y networking diseñadas para que emprendedores y PYME. La apertura forma parte de un plan de expansión regional que continuará durante 2026 con una nueva zona Nace en Antofagasta.

Bci inauguró este miércoles una sucursal completamente remodelada en Concepción. Ubicada Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 399, incorpora el primer centro para emprendedores “zona Nace” del banco en regiones.

El espacio cuenta con áreas de cowork y networking diseñadas para que emprendedores y PYME puedan trabajar, recibir asesoría, dictar charlas, tener reuniones con clientes, participar en instancias de formación y conectarse con otros actores del ecosistema local, y partners como Endeavor, Corfo, IncubaUdec y ProChile.

La ceremonia de inauguración contó con la participación del presidente de Bci, Ignacio Yarur; el gerente de la División Banco Retail de Bci, Rodrigo Corces; y el gerente regional, Carlos Herrera. En la instancia, el banco presentó el nuevo espacio y reforzó su estrategia para acercar a las regiones su modelo de atención omnicanal y la propuesta de Bci Nace.

“Con esta apertura buscamos acercar a la Región del Biobío una propuesta que acompaña a PYME, startups y emprendedores con financiamiento, asesoría, formación y conexión con el ecosistema local”, afirmó Corces.

Modelo omnicanal

La nueva sucursal forma parte del modelo de atención omnicanal de Bci, que debutó en 2024 y considera una inversión de US$ 70 millones en reconversión de sucursales, dentro de un programa total de US$ 600 millones en transformación digital iniciado en 2016. Hacia 2026, el plan contempla 26 sucursales remodeladas a lo largo de Chile, con el objetivo de acercar a más personas y empresas esta nueva experiencia de atención.

“Comenzamos en Concepción por su rol relevante en la zona centro-sur y por la presencia histórica que Bci tiene en la ciudad desde 1961”, agregó el gerente de la División Banco Retail. “Esta apertura forma parte de un plan de expansión regional que continuará durante 2026 con una nueva zona Nace en Antofagasta”.

La nueva sucursal incorpora ejecutivos integrales desde el ingreso, tótems de autoservicio y estaciones con computadores, para facilitar el acceso a soluciones digitales y acompañar a los clientes en sus requerimientos. Además, cuenta con módulos para asesorías especializadas y un rediseño de cajas orientado a reforzar la seguridad y privacidad de las personas.