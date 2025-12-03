CMPC somete a evaluación ambiental parque eólico de US$ 370 millones en el Biobío
La compañía ingresó al SEIA la iniciativa "Parque Eólico Coyanco", que contempla 247,5 MW de capacidad instalada y la construcción de una línea de transmisión en Laja y Los Ángeles.
Noticias destacadas
Empresas CMPC dio inicio formal a la tramitación de un nuevo desarrollo energético. A través de su filial Bioenergías Forestales, la compañía ingresó al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto “Parque Eólico Coyanco”, una iniciativa que movilizará una inversión estimada de US$ 370 millones en la Región del Biobío.
El objetivo del documento ingresado a trámite es obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para construir y operar una central generadora de energía en las comunas de Laja y Los Ángeles. Según detalla el expediente, el parque tendrá una potencia instalada de 247,5 MW, provista por 33 aerogeneradores de 7,5 MW cada uno.
La empresa busca aprobación para incluir una subestación elevadora y un Sistema de Almacenamiento Mediante Baterías (BESS, su sigla en inglés), tecnología que permite gestionar la energía en horarios con baja presencia de vientos.
Detalles del emplazamiento
En su presentación al organismo evaluador, la empresa especificó que las obras de generación se ubicarán íntegramente al interior del fundo “Brasil”, un predio de Forestal Mininco, situado a 10 km de Laja y 15 km de Los Ángeles, aprovechando así terrenos con uso forestal activo.
Para evacuar la energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el proyecto contempla una línea de transmisión de 220 kV y 25,5 kilómetros de extensión hasta la Subestación Santa Clara. El trazado de esta línea recorrerá 18,3 km por la comuna de Los Ángeles y 7,2 km por Laja.
Cronograma y empleo
De ser aprobado, CMPC proyecta un periodo de construcción de dos años. Durante su fase máxima de obras, se estima la creación de hasta 360 puestos de trabajo. Además, la vida útil del proyecto está calculada en 30 años.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ampliación del postnatal para hombres y avanzar en sala cuna universal: las fórmulas para combatir la crisis de natalidad
El CEP, Espacio Público y el Centro de Políticas Públicas UC elaboraron una serie de recomendaciones para hacer frente a esta problemática y al envejecimiento de la población. Otra de las propuestas apunta a igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres.
MOP abre oferta económica para concesión de Corredor Ruta 160 con inversión estimada de US$ 171 millones
El proyecto considera la habilitación de un corredor de transporte público bidireccional, de aproximadamente 14 Km, y se estima que absorberá la circulación de unos 80 mil viajes diarios.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete