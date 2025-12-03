CMPC somete a evaluación ambiental parque eólico de US$ 370 millones en el Biobío

La compañía ingresó al SEIA la iniciativa "Parque Eólico Coyanco", que contempla 247,5 MW de capacidad instalada y la construcción de una línea de transmisión en Laja y Los Ángeles.

Empresas CMPC dio inicio formal a la tramitación de un nuevo desarrollo energético. A través de su filial Bioenergías Forestales, la compañía ingresó al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto “Parque Eólico Coyanco”, una iniciativa que movilizará una inversión estimada de US$ 370 millones en la Región del Biobío.

El objetivo del documento ingresado a trámite es obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para construir y operar una central generadora de energía en las comunas de Laja y Los Ángeles. Según detalla el expediente, el parque tendrá una potencia instalada de 247,5 MW, provista por 33 aerogeneradores de 7,5 MW cada uno.

La empresa busca aprobación para incluir una subestación elevadora y un Sistema de Almacenamiento Mediante Baterías (BESS, su sigla en inglés), tecnología que permite gestionar la energía en horarios con baja presencia de vientos.

Detalles del emplazamiento

En su presentación al organismo evaluador, la empresa especificó que las obras de generación se ubicarán íntegramente al interior del fundo “Brasil”, un predio de Forestal Mininco, situado a 10 km de Laja y 15 km de Los Ángeles, aprovechando así terrenos con uso forestal activo.

Para evacuar la energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el proyecto contempla una línea de transmisión de 220 kV y 25,5 kilómetros de extensión hasta la Subestación Santa Clara. El trazado de esta línea recorrerá 18,3 km por la comuna de Los Ángeles y 7,2 km por Laja.

Cronograma y empleo

De ser aprobado, CMPC proyecta un periodo de construcción de dos años. Durante su fase máxima de obras, se estima la creación de hasta 360 puestos de trabajo. Además, la vida útil del proyecto está calculada en 30 años.