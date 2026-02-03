El jurel dispara el desembarque pesquero en el Biobío: actividad sectorial creció casi 84% en diciembre
Desde el gremio de la pesca industrial explican que las cifras reflejan políticas de pesca sostenible aunque advierten que la nueva normativa podría implicar un retroceso en la producción de alimento humano y en temáticas ambientales.
El sector pesquero de la Región del Biobío registró en diciembre un incremento de desembarcos de casi 84% respecto de igual mes del año anterior. De acuerdo con las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se totalizaron 237.808 toneladas en el último mes de 2025, lo que representa 54,2% del desembarque nacional.
Este resultado, que implica un incremento de 108.465 toneladas respecto al mismo mes del año anterior, se explica por la captura de la categoría “pescados”, que anotó un alza de 87,3%. Dentro de este grupo, el jurel fue la especie clave, traccionando los resultados positivos tanto de la flota industrial como de la artesanal.
Desde Pescadores Industriales del Biobío, Monserrat Jamett, gerenta de Sustentabilidad del gremio destacó que “las cifras 2025 de desembarque pesquero demuestran una vez más que la Región del Biobío es la capital pesquera de Chile y la capital mundial del jurel”.
En esa línea, destacó los resguardos que el sector toma para su captura. “El que este recurso sea la especie de mayor incidencia, se debe, primeramente, a que se encuentra sano y en plena explotación, debido al respeto irrestricto de los criterios científicos y precautorios en la definición de las cuotas de captura, y a una administración pesquera responsable desde la pesca industrial chilena, lo que permitió recertificar esta pesquería bajo el estándar de sustentabilidad Marine Stewardship Council (MSC) a fines del año pasado”.
Participación de industrial
La industria pesquera se mantuvo como el actor principal en términos de volumen, contribuyendo con el 74,2% del desembarque regional. Las naves industriales capturaron 176.531 toneladas en diciembre, lo que equivale a un ascenso del 65,8% en doce meses, incidido directamente por la disponibilidad de jurel.
Por su parte, el subsector artesanal mostró la aceleración más agresiva del periodo. Aunque su volumen fue menor, con 61.276 toneladas (25,8% de participación), esta cifra representó un explosivo aumento de 167,6% en comparación con diciembre de 2024. Este desempeño local contrasta con el panorama nacional de la pesca artesanal, que en el mismo mes sufrió una caída del 49,6%.
Balance 2025
Con las cifras de diciembre, 2025 cerró con un balance acumulado positivo para la región. El desembarque total anual alcanzó las 1.593.011 toneladas, acumulando una expansión del 29,3% respecto al ejercicio 2024.
En el consolidado anual, el sector artesanal también creció 76,9%, mientras que el sector industrial avanzó un 10,9% en el año, extrayendo en conjunto más de 360 mil toneladas adicionales respecto al año anterior.
Fraccionamiento
Desde el gremio industrial, destacaron el rol que el sector y que la Región del Biobío tiene en producción de alimentos de consumo humano derivados de la pesca sostenible.
Sin embargo, “lamentamos que el jurel que se entregó al sector artesanal -producto de la Ley de Fraccionamiento- que tenía como destino conservas y congelados, ahora se destinará a la producción de harina de pescado”, explicó Monserrat Jamett, quien agregó que las nuevas disposiciones en materia de captura de este recurso traerá impactos tanto para el sector como para las comunidades, sobre lo que la industria había avanzado en los últimos años.
“En vez de capturarse ordenadamente durante todo el año para hacer alimentos, ahora se pescará con “carrera olímpica artesanal”, con una calidad que no cumplirá el estándar para consumo humano, saturando las plantas de proceso y probablemente generando graves problemas ambientales (episodio de olores) en comunas como Coronel y Talcahuano”, puntualizó.
