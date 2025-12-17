FNE da su visto bueno definitivo para que RedSalud concrete la compra de la mayor clínica privada del sur de Chile

El organismo fiscalizador concluyó que la operación no reduce sustancialmente la competencia en las plazas de Concepción, Chillán y Los Ángeles, pese a la integración vertical con Isapre Consalud. Ahora solo resta la firma de contratos definitivos para cerrar el traspaso del recinto.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) otorgó su aprobación definitiva a la operación de concentración mediante la cual Empresas RedSalud S.A. adquirirá el control de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, la mayor clínica privada del sur del país. Tras una investigación iniciada en septiembre, el organismo concluyó que la transacción “no cuenta con la aptitud de reducir sustancialmente la competencia” en los mercados analizados.

El hito marca el cierre de un proceso iniciado en mayo, cuando RedSalud, filial de Inversiones La Construcción (ILC), ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, y el Grupo Clínico de Inversiones SpA (GCI) comunicaron el acuerdo vinculante. Con la luz verde del ente antimonopolios y la debida diligencia finalizada, las partes quedaron en condiciones de firmar los contratos definitivos antes del cierre de este 2025, materializando esta compra.

El foco de la FNE estuvo puesto en la superposición de actividades en las comunas de, zonas donde ambos actores mantienen presencia.

Por un lado el Sanatorio Alemán es el activo clínico privado más relevante de la zona sur, con más de 180 camas (incluyendo UCI adulta, pediatría y neonatología), y una red de 19 centros médicos y unidades de toma de muestras. Por otro lado, RedSalud opera a nivel nacional con nueve clínicas y 26 centros médicos, tres de los cuales coinciden en las mismas plazas geográficas que el activo a adquirir.

Para el análisis geográfico en el Gran Concepción, la Fiscalía consideró un mercado ampliado que incluyó San Pedro de La Paz, Talcahuano, Chiguayante y Hualpén.

Uno de los puntos críticos del análisis fue la integración vertical, dado que RedSalud comparte controlador con Isapre Consalud y la Compañía de Seguros Vida Cámara (ambas del grupo CChC).

Sin embargo, la FNE descartó riesgos de bloqueo de insumos o clientes. Según la resolución, "se pudo constatar que la entidad no tendría la habilidad para desplegar tales conductas, considerando las participaciones de mercado en ambos segmentos y la disponibilidad de competidores".

De esta forma, se despeja el camino para que RedSalud consolide su posición en la Región del Biobío, sumando a su red de alta complejidad al actor más incidente de la zona sur.