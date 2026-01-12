Giacaman vuelve a la carga: Gobernador del Biobío insiste al MOP para que evalúe tarifas diferenciadas al TAG del Puente Industrial

La autoridad regional viajó a Santiago para reiterar la propuesta de cobro gradual ignorada por la cartera en noviembre, argumentando que en marzo la congestión vial por la Ruta 160 podría repetirse.

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, intensificó su ofensiva administrativa frente al Ministerio de Obras Públicas (MOP), ante la ausencia de respuesta del Gobierno a la propuesta hecha en noviembre de 2025 para implementar un pago gradual al TAG del Puente Industrial sobre el río Biobío. Junto al jefe de la División de Infraestructura y Transporte del GORE, Jaime Aravena, ingresó un nuevo oficio exigiendo que se implemente una tarifaria transitoria.

La gestión realizada en Santiago busca revertir la histórica crisis vial en la Ruta 160 que se intensifica con la llegada de marzo, momento en que confluyen el retorno de estudiantes, y el inicio de las obras de conexión con la Ruta 160.

El diagnóstico del GORE Biobío apunta a que el cobro integral del peaje sobre el viaducto ha desincentivado su uso.

"Por decencia, esperaría que el MOP responda"

El conflicto escala luego de que la propuesta original, ingresada por primera vez en noviembre, no obtuviera feedback por parte de la ministra Jessica López ni de la Dirección General de Concesiones.

“Hemos dicho, insistentemente, a la Ministra que cambie el cobro del peaje. Hemos hecho una propuesta concreta, ingresada en la oficina de partes, de la cual no hemos recibido respuesta alguna”, sentenció Giacaman tras la diligencia en las oficinas del MOP. El gobernador endureció el tono, señalando que “yo esperaría, por decencia, que el Ministerio de Obras Públicas responda a una propuesta que busca generar una alternativa real para el cobro del peaje”.

Jaime Aravena, jefe de División de Infraestructura, reforzó el punto argumentando que la "marcha blanca", que operó desde la apertura del Puente Industrial en septiembre hasta noviembre, demostró la elasticidad de la demanda y permitió la descongestión de la Ruta 160, acortando de paso los tiempos de permanencia en la vía. "Quedó demostrado cuando no había cobro, que muchas personas lo utilizaron y queremos que eso se mantenga. Hay que generar los incentivos necesarios".

La propuesta del GORE

La alternativa presentada por el GORE Biobío propone un esquema de cobro gradual, directamente relacionado con el avance real de las obras complementarias del proyecto, que aún no están finalizadas. El argumentando se basa en que no se debiera cobrar la totalidad del TAG por un servicio que no está 100% operativo.

Así, Giacaman sugiere que desde ahora y hasta septiembre de este año, se cobre sólo un tercio de la tarifa. A partir de esa fecha, el monto suba a dos tercios del valor total, monto que se mantendría hasta que la obra esté totalmente terminada y recepcionada.

Fallo de la Corte de Apelaciones

La ofensiva política de Giacaman cobra mayor relevancia tras el revés judicial para los vecinos del sector sur de San Pedro de la Paz, luego que la Corte de Apelaciones de Concepción resolviera no acoger la orden de no innovar solicitada, en el marco de un recurso de protección contra el ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Concesionaria Puente Industrial, que buscaba frenar el inicio del cobro del peaje.

Con la vía judicial cerrada para la ciudadanía, la presión se traslada íntegramente a la capacidad de negociación política entre el Gobierno Regional y el MOP para flexibilizar el contrato de concesión antes de que el "Súper Lunes" de marzo ponga a prueba la logística del Biobío.