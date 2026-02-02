Click acá para ir directamente al contenido
Fernando Barros deja la presidencia de Oxiquim y asume Rolando Ayala en su reemplazo

Ayala, liderará tanto el directorio como la sociedad hasta la próxima junta ordinaria de accionistas, cuando, de acuerdo a los estatutos, se renueve íntegramente el directorio.

Por: Equipo DF Regiones

Publicado: Lunes 2 de febrero de 2026 a las 12:45 hrs.

