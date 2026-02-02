Fernando Barros deja la presidencia de Oxiquim y asume Rolando Ayala en su reemplazo
Ayala, liderará tanto el directorio como la sociedad hasta la próxima junta ordinaria de accionistas, cuando, de acuerdo a los estatutos, se renueve íntegramente el directorio.
Noticias destacadas
Oxiquim S.A. informó importantes cambios en su gobierno corporativo. Rolando Ayala asumirá la presidencia de la compañía tras la salida de Fernando Barros. Ayala, liderará tanto el directorio como la sociedad hasta la próxima junta ordinaria de accionistas, cuando, de acuerdo a los estatutos, se renueve íntegramente el directorio.
En la Región del Biobío, la llegada de Ayala se produce cuando Oxiquim tiene como desafíos tanto de relacionamiento comunitario, con vecinos y el municipio de Coronel, como en su posicionamiento dentro de la cadena de suministro para industrias clave en la zona centro – sur del país, a través del terminal portuario que mantiene en el Parque Industrial Escuadrón.
Junto con la presidencia, el ejecutivo asumirá también el Comité de Auditoría con el objetivo de garantizar una transición ordenada, preparando el gobierno corporativo para el nuevo ciclo estratégico que se definirá en la próxima renovación de directorio, con miras al año 2029.
En este cambio de timón, se suma también Emilio Vásquez al directorio.
