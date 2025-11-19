Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío
Biobío

Lanzamiento de Biobío Day en Metro de Santiago invita a los originarios de la región a promover el potencial de su tierra

A las 7:30 de este miércoles se realizó el lanzamiento oficial de Biobío Day en la estación de Metro Baquedano, especialmente intervenida para la ocasión, dando el puntapié inicial a una campaña que busca que las y los oriundos de la Región del Biobío vuelvan a conectar con su territorio y se transformen en embajadores de su identidad.

Por: Equipo DF Regiones

Publicado: Miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 07:10 hrs.

<p>Lanzamiento de Biobío Day en Metro de Santiago invita a los originarios de la región a promover el potencial de su tierra</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Firma de tuberías y adhesivos abandona Chile y explica que se va por "las complejas condiciones actuales en nuestro país"
2
Empresas

Gobierno remueve al director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, quien había negado a Pardow dejar el cargo
3
Mercados

Klaus Kaempfe, director de inversiones de Credicorp Capital: “(De ganar Kast) los primeros 100 días pasan a ser clave para sus reformas”
4
Empresas

¿Por qué sigue la huelga en Latam? Empresa propuso a pilotos sueldos base de hasta $ 10 millones, pero acuerdo con sindicato se frustró por diferencias en reajuste anual
5
Mercados

Caso Sartor: CMF interpone multas históricas a exdirectores y exCEO de la AGF
6
Mercados

¿Quién es Pedro Pablo Larraín? El protagonista del Caso Sartor y mayor multado en la historia de la CMF
7
Empresas

Fondo Sembrador compra dos fundos de cítricos en La Serena a agrícola estadounidense por US$ 15 millones
8
Regiones

¿Qué es el GloNi?, la innovación genética desarrollada en Chile que podría salvar a la industria local de aserraderos de la crisis
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete