Lanzamiento de Biobío Day en Metro de Santiago invita a los originarios de la región a promover el potencial de su tierra
A las 7:30 de este miércoles se realizó el lanzamiento oficial de Biobío Day en la estación de Metro Baquedano, especialmente intervenida para la ocasión, dando el puntapié inicial a una campaña que busca que las y los oriundos de la Región del Biobío vuelvan a conectar con su territorio y se transformen en embajadores de su identidad.
En la mañana de este miércoles, a las 7:30, se realizó el lanzamiento oficial de Biobío Day en la estación de Metro Baquedano, especialmente intervenida para la ocasión, dando el puntapié inicial a una campaña que busca que las y los oriundos de la Región del Biobío vuelvan a conectar con su territorio y se transformen en embajadores de su identidad y su histórico potencial turístico, cultural, industrial, económico, universitario y comercial.
En la actividad participaron el Gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, la gerente de la Corporación Desarrolla Biobío, Macarena Vera, el presidente de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz, además de un grupo de embajadores y embajadoras reconocidos, oriundos de la región, como la actriz Alejandra Fosalba, el actor Claudio Castellón, el cantante Nicolás Ruiz, la comunicadora Daniela Urrizola, el influencer Mauricio Rivera, la campeona de rally Javiera Román y el rapero Martín “Acertijo”, entre otros.
Tren Biobío Day
El hito central de la jornada fue la presentación del tren de Biobío Day de la Línea 1 del Metro de Santiago, que durante dos semanas recorrerá la ciudad con sus vagones intervenidos con frases, expresiones y dichos autóctonos de la Región del Biobío, rescatando la forma de hablar, el humor y la cultura del territorio.
La invitación de Biobío Day es llamar a todas y todos los oriundos del Biobío a volver a conectar con su región, sentirse orgullosos de sus raíces y convertirse en embajadores de ella dondequiera que estén, subrayando su identidad, su capacidad innovadora y su contribución histórica al país.
Durante el lanzamiento se regalaron poleras con el diseño de Biobío Day y tarjetas Bip! intervenidas con la gráfica de la campaña, las que podrán encontrarse en boleterías de distintas estaciones. Autoridades, embajadores y asistentes se subieron al tren de Biobío Day para realizar el primer recorrido oficial, compartiendo recuerdos, anécdotas y palabras típicas del Biobío, en un ambiente marcado por el orgullo regional y el sentido de pertenencia.
