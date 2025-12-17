Contraloría instruye sumarios a las Seremi de Cultura de Coquimbo y del Biobío por millonarias irregularidades contables
El ente fiscalizador extendió un plazo de 15 días hábiles a las secretarías para realizar los estudios internos sobre las responsabilidades administrativas e informar sus hallazgos.
Noticias destacadas
El impacto provocado por la revelación de la Contraloría General de la República (CGR) de cientos de miles de licencias médicas irregulares será difícil de igualar, y probablemente quedará grabado por mucho tiempo en el colectivo local.
Sin embargo, el órgano fiscalizador ha continuado su tarea en otros ámbitos, y ha seguido detectando transgresiones, específicamente ahora en el área de la cultura, un sector que fue clave en el programa de gobierno del Presidente Boric, y que también jugó un papel clave en el denominado escándalo de las fundaciones.
Con apenas una pocas horas de diferencia, la CGR reportó violaciones en la Seremi de Cultura del Biobío y de Coquimbo, razón por la cual pasó a instruir los respectivos sumarios.
En el caso del Biobío, la entidad detectó fallas en el control de los dineros, constatando un saldo histórico de $ 3 mil millones en las cuentas de Garantías Recibidas de la secretaría local, correspondientes a años anteriores y sin movimiento, sin que se pueda acreditar el origen de ese monto.
Mientras que en la cuenta de Deudores por Transferencias se detectó un saldo de $ 8.859 millones, de los cuales prácticamente la mitad tienen un origen anterior a 2024.
La auditoría, realizada entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de este año, arrojó un total de $ 12 mil millones en recursos registrados de manera cuestionable.
Seremi de Coquimbo
Más al norte, en tanto, en la Región de Coquimbo, la contraloría reportó diversas irregularidades, como gastos sin rendir ni justificar, dinero faltante en cuentas corrientes y reintegros no contabilizados.
La auditoría, realizada en la misma fecha que en el caso de la seremi del Biobío, detectó un saldo de casi $ 107 millones en la cuenta denominada “Recaudación de terceros pendientes de aplicación” que no fueron transferidos como correspondía a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.
Por otra parte, el saldo de poco más de $ 13 millones en la cuenta corriente representa una diferencia de casi $ 94 millones.
La contraloría dio un plazo de 15 días hábiles a las seremis para realizar los estudios internos sobre las responsabilidades administrativas e informar sus hallazgos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete