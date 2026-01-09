Click acá para ir directamente al contenido
Tribunal condena a exalcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy a 16 años de cárcel y pagos por más de $ 900 millones

La justicia acreditó delitos de cohecho, fraude al Fisco y lavado de activos cometidos entre 2021 y 2023. El Ministerio Público cifró en $ 2.300 millones el total de recursos públicos comprometidos en la trama de corrupción.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Viernes 9 de enero de 2026 a las 12:50 hrs.

corrupción carcel regiones tribunales activos
