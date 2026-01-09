Tribunal condena a exalcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy a 16 años de cárcel y pagos por más de $ 900 millones

La justicia acreditó delitos de cohecho, fraude al Fisco y lavado de activos cometidos entre 2021 y 2023. El Ministerio Público cifró en $ 2.300 millones el total de recursos públicos comprometidos en la trama de corrupción.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua, dictó sentencia este viernes contra el exalcalde de la comuna, Juan Ramón Godoy (ex PS), condenándolo a una pena de 16 años de presidio efectivo. La resolución llega tras el veredicto condenatorio unánime del 23 de diciembre, cerrando uno de los capítulos más complejos de corrupción municipal en la Región de O'Higgins.

El tribunal impuso dos penas principales privativas de libertad: 12 años de presidio mayor en su grado medio por el delito de cohecho y cuatro años adicionales por lavado de activos en su grado máximo. Además, Godoy quedó inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.

El golpe económico

Más allá de la pena carcelaria, el fallo destaca por las cuantiosas sanciones económicas impuestas al exjefe comunal. El tribunal ordenó el pago de una multa de $ 400 millones (principalmente asociados al delito de cohecho), y acogió la demanda civil de indemnización de perjuicios, obligando a Godoy a desembolsar otros $ 540 millones.

En total las sanciones pecuniarias superan los $ 900 millones, en un caso donde el Ministerio Público cifró en $ 2.300 millones el total de recursos públicos involucrados en las maniobras ilícitas.

El mecanismo de defraudación

La investigación, liderada por el fiscal de Alta Complejidad Nicolás Núñez, acreditó que entre los años 2021 y 2023 se configuró un mecanismo de adjudicaciones irregulares dentro del municipio. Según los antecedentes, Godoy dirigía licitaciones y tratos directos (muchos de ellos millonarios), hacia un círculo de empresarios cercanos y amigos, a menudo sin la experiencia técnica necesaria para los contratos adjudicados.

Las primeras alertas se levantaron en 2021 tras un informe de la Contraloría y denuncias de concejales, lo que derivó en el alza de secretos bancarios y la posterior formalización.

Desde el tribunal, el fiscal Núñez se mostró conforme con la resolución, calificándola como una “tremendísima pena” acorde a la gravedad de los delitos de corrupción pública acreditados. Cabe señalar que Godoy se encuentra en prisión preventiva desde abril de 2024, tiempo que será abonado al cumplimiento de su condena.

En la misma causa, el empresario Javier Cornejo, identificado como parte de la red que operaba con el exalcalde, fue sentenciado a cuatro años, aunque bajo la modalidad de pena sustitutiva, por lo que no cumplirá prisión efectiva, debiendo pagar también una multa establecida por el tribunal.