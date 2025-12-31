Contraloría oficia a Sernageomin por más de 7 mil faenas mineras que llevan más de dos años sin ser fiscalizadas
Los casos más graves están concentrados en las regiones de Atacama, con 2.863 operaciones no auditadas, y Coquimbo (1.863) y el reporte incluye nombres de importantes empresas, como SQM y Antofagasta Minerals.
La Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe donde analizó el desempeño del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) entre 2022 y 2024, y que reveló importantes falencias. Según el reporte, 7.150 faenas mineras no han sido fiscalizadas en más de dos años, incluyendo grandes empresas, como SQM y Antofagasta Minerals, con los casos más graves concentrados en las regiones de Atacama (2.863), Coquimbo (1.863) y Valparaíso (1.046).
La autoridad denunció así lo que calificó como una “tendencia decreciente” en la actividad de inspección, que pasó de un 25% del total en 2022 a apenas 14% el año pasado.
Las dificultades podrían atribuirse en parte a falta de personal, con un total de 105 fiscalizadores para cubrir todo el país, pero también al desigual desempeño de los encargados de Sernageomin, con localidades como Los Lagos, donde los cuatro responsables tienen en promedio tres faenas que supervisar, y Atacama, donde un equipo de 12 profesionales debe revisar el funcionamiento de 795 operaciones cada uno.
“Durante el período 2022-2024 se identificaron 105 fiscalizadores en el país. Algunos de ellos efectuaron más de 2 mil fiscalizaciones en tres años, mientras que otros no superaron el centenar de controles”, señala el reporte.
En su oficio, la Contraloría instruyó a Sernageomin a adoptar medidas para mejorar la “asignación territorial de los fiscalizadores, considerando la concentración de faenas activas, el número de instalaciones por faenas, y aquellas no fiscalizadas en el período. Respecto de esto último, debe tomar medidas urgentes de priorización y fortalecimiento del rol fiscalizador de Sernageomín en relación con las más de 7 mil faenas sin fiscalizar.”
Contraloría destacó que el sector minero representa más de 10% del PIB de Chile, pero que la actividad implica riesgos ambientales y laborales importantes. "En este escenario Sernageomin tiene un rol esencial como fiscalizador, debiendo velar por la seguridad minera y el cumplimiento normativo".
De la información entregada por el servicio se concluye que en Chile existen más de 8.800 faenas mineras sujetas a fiscalización.
