Alcalde de Vicuña respalda planes de dueño de Rosa Agustina para multimillonario proyecto inmobiliario en la comuna: “Lo esperamos con los brazos abiertos”

A inicios de mes, en una entrevista con DF Regiones, el empresario turístico-inmobiliario Humberto Ríos señaló su interés en ubicar su ansiado proyecto "Villa Agustina", un gran centro residencial para adultos mayores, en la capital de la provincia de Elqui, comentarios que de inmediato encontraton acogida en el edil, quien a través de este medio buscó contactarse con el dueño del holding.

Humberto Ríos, el empresario de Valparaíso dueño de los resorts Rosa Agustina sueña con vivir sus últimos años plenos, dedicado a un negocio donde su aporte sea realmente bienvenido. Y ya tiene uno en mente, un gran centro residencial para adultos mayores, “un proyecto precioso que contemplaba departamentos y casas, con bibliotecas, áreas deportivas y piscinas temperadas. Una réplica de lo que se ve en Europa”. De hecho, ya le tiene nombre: “Villa Agustina”.

Aunque su construcción fue rechazada en una consulta a los vecinos de Olmué no pierde la esperanza y evalúa trasladarlo a un paño de 37 hectáreas que tiene en Vicuña (Región de Coquimbo).

Ríos compartió este anhelo en una entrevista con DF Regiones a comienzos de enero, y sus declaraciones llegaron a oídos del alcalde de Vicuña, Mario Araos, que acusó recibo. “Lo esperamos con los brazos abiertos”, exclama ahora el edil, que a través de este mismo medio se puso en contacto con el empresario. ¿Será entonces que el proyecto encontró un lugar donde es realmente bienvenido? El alcalde Araos explica así la posición del municipio frente al millonario desarrollo inmobiliario:

Mario Araos, alcalde de Vicuña.

- ¿Cómo se enteró de que Rosa Agustina está mirando Vicuña?

- Para qué le voy a mentir. Me enteré por la prensa, por su nota.

- ¿Le pareció una buena oportunidad para Vicuña?

- Una tremenda oportunidad. Es importante generar oportunidades tanto para los empresarios como también revitalizar nuestro turismo acá en el Valle de Elqui. Vicuña es una comuna súper turística, es el corazón del valle y tener un atractivo como Rosa Agustina, como lo que se ha construido, para nosotros sería entregarle harto valor al sector.

- Usted ha manifestado disposición a apoyar Villa Agustina. ¿Algunas facilidades concretas?

- Siempre hemos tenido la misma postura frente a este tipo de iniciativas, no sólo con este proyecto. Cuando algo puede aportar a la comuna, estamos disponibles para acompañar, orientar y ayudar a que las cosas se hagan bien. Eso significa coordinar a nuestros equipos, entregar claridad desde lo técnico y estar presentes durante el proceso. No se trata de regalar nada ni de hacer excepciones, sino de que el municipio cumpla su rol y facilite las cosas dentro de la ley.

Vicuña tiene 330 días de sol al año, entonces va a ser atractivo para gente del norte, del sur, de todos lados. Aquí hay cosas bien interesantes: lo cultural, Gabriela Mistral, el pisco, que somos cuna del pisco chileno, los observatorios con los cielos más limpios del mundo, muchas condiciones para ofrecer una oferta turística relacionada a adultos mayores.

Hoy día los adultos mayores están aumentando en todos lados y Vicuña tiene muchos adultos mayores. No va a ser la proporción de la inversión, pero sí vamos a atraer a muchos adultos mayores también. En ese sentido, yo creo que es un buen punto de inversión.

- El proyecto fue rechazado en Olmué tras una consulta ciudadana. ¿Cree que sería respaldado en Vicuña?

- La idea es dar todas las facilidades que podamos, dentro de la ley, y que también podamos articular con la ciudadanía. Nosotros estamos súper dispuestos. Yo creo que en otras partes donde está Rosa Agustina no se ha trabajado esa parte, y esa es una de las fortalezas que tenemos, una muy buena comunicación con la ciudadanía para poder presentar un proyecto de esta envergadura.

- ¿Vicuña está preparada para un proyecto así?

- Eso siempre lo dicen los equipos técnicos. Aquí no hay decisiones al lote ni por gusto personal. Todos los proyectos pasan por la Dirección de Obras y por las revisiones que corresponden. Si cumple con la normativa, avanza. Y si no, se ve qué alternativas existen, pero siempre dentro de la ley. Esa regla es la misma para todos.

- Pero el apoyo del municipio puede traducirse en alianzas público - privadas o en agilizar permisos…

- Sí, sin duda. Sería importante y fundamental, siempre dentro de la ley. Como administración hemos ido reforzando todo lo que se refiere al adulto mayor. Tenemos equipos multidisciplinarios que trabajan con ellos, los atienden y acogen. En definitiva, es la línea de trabajo que nosotros también estamos llevando. El municipio puede ayudar a ordenar procesos, a responder más rápido y a coordinar mejor con los servicios. Eso lo hacemos con distintos proyectos, no es algo especial de este caso. Agilizar no es saltarse pasos, es evitar burocracia innecesaria y dar respuestas claras.

- ¿Qué mensaje le daría a los adultos mayores de Vicuña sobre este tipo de inversiones?

- Que estamos trabajando por su bienestar. Creo que esta inversión, si se llega a concretar, va en directo beneficio de ellos. Estamos muy contentos de estar en el radar de un empresario de esta envergadura y como municipio, vamos a entregar todas las facilidades y herramientas para que se pueda concretar un proyecto de este nivel.

- ¿Qué beneficios tendría para la comuna?

- Empleo para nuestra gente, movimiento económico para la comuna y oportunidades para proveedores locales. Si eso se cumple, claramente es positivo. Pero siempre pensando en que el beneficio se note acá, en Vicuña.

- ¿Piensa reunirse con Humberto Ríos?

Sería espectacular para nosotros poder conocerlo, saber de primera fuente qué es lo que significa el proyecto y lo que tiene pensado. Siempre es bueno tener de primera fuente un proyecto tan soñado como el que está tratando de impulsar don Humberto. Lo esperamos con los brazos abiertos.

Humberto Ríos, dueño y fundador de Rosa Agustina.

Mercado en expansión

El contexto de mercado también juega a favor de este tipo de iniciativas. Según un catastro de la consultora Colliers, el mercado de residencias para adultos mayores en Chile ha mostrado una expansión sostenida en la última década, la superficie construida destinada a residencias para adultos mayores en Chile casi se duplicó, pasando de menos de 130 mil metros cuadrados en 2015 a más de 220 mil metros cuadrados al cierre de 2024. Actualmente, el país cuenta con 38 instalaciones de este tipo, que en conjunto suman 4.419 habitaciones y registran tasas de ocupación cercanas al 94%, lo que refleja una alta demanda por este tipo de soluciones habitacionales. La oferta, además, se concentra fuertemente en la Región Metropolitana, que reúne cerca del 90% de la superficie total y 33 de estos centros.

Cómo se piensa Villa Agustina

La iniciativa considera edificaciones de baja altura y un diseño pensado para integrarse al entorno, al paisaje y a la identidad local. El proyecto incluye además servicios de apoyo al adulto mayor, actividades recreativas, espacios de encuentro y áreas orientadas al bienestar físico y social de sus residentes, en un contexto marcado por el aumento de la demanda por soluciones habitacionales especializadas para personas mayores.

Ríos ha señalado además que Villa Agustina apunta a generar un impacto positivo en la comuna donde se planea su emplazamiento, tanto en términos de empleo durante su etapa de construcción como en su operación, dinamizando servicios locales y proveedores del territorio. En el caso de Vicuña, el proyecto se inserta en un contexto marcado por el turismo, la identidad cultural del Valle del Elqui y una población adulta mayor en crecimiento, elementos que, según el empresario, hacen viable su desarrollo bajo criterios de sustentabilidad y respeto por la comunidad. Este enfoque, centrado en el diálogo temprano con las autoridades y el cumplimiento de la normativa vigente, es el que ahora abre una nueva etapa para Villa Agustina en Vicuña, luego del rechazo ciudadano que enfrentó anteriormente en Olmué y que llevó a replantear su localización y estrategia de relacionamiento territorial.