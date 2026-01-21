Click acá para ir directamente al contenido
Gobernador de Coquimbo confirma interés por disputarle a Biobío ser sede del Campeonato Mundial de Rally: “La región posee todas las condiciones”

Las autoridades regionales ya comenzaron a mover sus fichas para reincorporarse al calendario del RallyMobil, uno de los eventos de automovilismo más relevantes del país y antesala natural para aspirar a competencias de carácter mundial. Esta clase de eventos no solo pueden fortalecen la marca regional, sino que además tienen alto impacto económico y turístico, generando mayor actividad en alojamiento, gastronomía, transporte y comercio.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 22 de enero de 2026 a las 12:05 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
