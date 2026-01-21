Gobernador de Coquimbo confirma interés por disputarle a Biobío ser sede del Campeonato Mundial de Rally: “La región posee todas las condiciones”

Las autoridades regionales ya comenzaron a mover sus fichas para reincorporarse al calendario del RallyMobil, uno de los eventos de automovilismo más relevantes del país y antesala natural para aspirar a competencias de carácter mundial. Esta clase de eventos no solo pueden fortalecen la marca regional, sino que además tienen alto impacto económico y turístico, generando mayor actividad en alojamiento, gastronomía, transporte y comercio.

Aunque dramáticamente distintas, las especiales características geográficas de las regiones de Biobío y Coquimbo han convertido a estas localidades en entornos especialmente atractivos para las competencias de rally, las carreras de vehículos en circuitos abiertos.

En el pasado, ambas regiones han acogido fechas del tradicional Copec RallyMobil, y tal como el año pasado, Coquimbo ya inició negociaciones con la productora Horta Producciones para volver a ser sede de una de las fechas de la competencia este año.

Pero las ambiciones de Coquimbo van más allá, y las autoridades locales han dejado entrever sus aspiraciones de adjudicarse la localidad en una futura fecha de la máxima instancia de este deporte a nivel global, el Campeonato Mundial de Rally (WRC, sigla en inglés), organizado por la Federación Internacional del Automóvil.

Las declaraciones han elevado a un nuevo nivel la rivalidad deportiva entre Coquimbo y Biobío, la única región del país que ha acogido fechas de esta competencia mundial en el pasado (2019, 2023, 2024, 2025), y que este año será escenario de la duodécima etapa del WRC, a correrse entre el 10 y el 13 de septiembre.

“Vamos a seguir manifestando públicamente el interés de concretar una fecha del RallyMobil en la región como un paso inicial, con proyección incluso a traer campeonatos de carácter mundial, ya que nuestra región posee todas las condiciones para ello”, reconoció a DF Regiones en Gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá.

Así, el eventual retorno del RallyMobil no sólo apunta a la realización de una fecha en 2026, sino que forma parte de una estrategia más amplia para posicionar a Coquimbo como un destino de turismo deportivo, capaz de albergar competencias de mayor envergadura en el mediano y largo plazo.

- ¿Qué factores cree que hoy juegan a favor de Coquimbo para albergar eventos de rally y avanzar hacia competencias de mayor nivel?

- La región cuenta con el interés y los recursos para posicionarse como sede de un evento internacional y otras competencias que se podrían presentar en el futuro. Y en sentido, la alianza público - privada es fundamental para garantizar infraestructura y organización de alto nivel, mientras que los tres valles de la región, tanto Elqui, Limarí y Choapa y sus playas, que están consideradas entre las más hermosas de Chile, ofrecen un escenario turístico único. Con todas estas fortalezas, la región puede consolidarse como un destino seguro y muy atractivo.

- ¿Cuál es el estado actual concreto de las gestiones para traer el RallyMobil a Coquimbo en 2026 y qué pasos faltan para formalizar esa postulación?

- Actualmente, las gestiones se encuentran en una etapa preliminar, pero activa. Nuestro Gobierno Regional, en conjunto con las municipalidades de La Serena y Ovalle, ha sostenido reuniones con Horta Producciones, con el objetivo de coordinar su eventual retorno a Coquimbo. Estas instancias nos han permitido avanzar en la definición de aspectos técnicos, logísticos y de coordinación, así como sentar las bases para una futura propuesta ya mucho más formal.

Junto con eso, algunos representantes de RallyMobil ya han expuesto ante la Comisión de Salud y Deportes del Consejo Regional, entregando antecedentes del evento y dando alternativas de financiamiento, dejando constancia de que la iniciativa aún no ha sido formalmente ingresada ni aprobada por el Gobierno Regional. Pero, vamos a seguir manifestando públicamente el interés de concretar una fecha del RallyMobil en la región como un paso inicial, con proyección incluso a traer campeonatos de carácter mundial, ya que nuestra región posee todas las condiciones para ello. De igual forma, el proceso requiere aún de su formalización administrativa y financiera para concretar la realización del evento este año.

- ¿Qué impacto económico y turístico tendría la realización de un evento de este tipo en Coquimbo, tanto a corto plazo como a largo plazo?

- Tendría un impacto económico y turístico muy positivo para la región, generando en el corto plazo una mayor actividad en alojamiento, gastronomía, transporte y comercio y pensando a largo plazo, permitiría fortalecer la imagen regional, atraer más eventos internacionales y consolidaría a la región como un destino de turismo deportivo.

- Con qué respaldos cuenta hoy el proyecto dentro del Consejo Regional para avanzar?

- El proyecto cuenta con respaldo político del CORE, incluyendo presentaciones ante la Comisión de Salud y Deportes del Consejo Regional que destacaron los beneficios económicos y turísticos del evento. Junto a los alcaldes de La Serena, Ovalle y otros que se sumarán al proyecto, además se han liderado reuniones con los organizadores para coordinar aspectos logísticos y técnicos. Aunque aún no se ha aprobado un presupuesto definitivo ni ingresado formalmente el proyecto, estas acciones sientan las bases para avanzar en la postulación, la asignación de recursos y la ejecución de este sueño.