Dominó refuerza su estrategia de expansión regional: tras apertura en La Serena ahora mira Temuco, Los Ángeles y Rancagua

Dominó está ajustando su estrategia de crecimiento, fortaleciendo progresivamente su foco en regiones. La cadena chilena, con 73 años de trayectoria y más de 40 restaurantes a nivel nacional, atraviesa una etapa de consolidación marcada por un cambio en su modelo de servicio y un optimista diagnóstico sobre el consumo más allá de la capital.

La reciente apertura de un nuevo local en La Serena se enmarca en esta hoja de ruta. Porque no se trata solo de una nueva sucursal, sino de un retorno estratégico a una ciudad que ya había explorado antes, pero ahora bajo un formato distinto.

La apuesta se apoya en el paso desde el tradicional servicio de mostrador a un modelo de atención a la mesa, que busca elevar la experiencia del cliente y aumentar el consumo.

“La Serena es una ciudad que combina un fuerte dinamismo turístico con una comunidad local en crecimiento. Por esto, sumado a nuestro compromiso de acercar la experiencia Dominó a más personas, es que durante octubre inauguramos en esta ciudad un nuevo restaurante”, explicó Rodrigo Acevedo, gerente de marca de Dominó.

El ejecutivo detalló que la decisión responde tanto a factores de mercado como a una transformación interna. “En Santiago, este 2025 fue la consolidación de nuestro cambio de modelo de servicio, que nos permitió pasar del counter (mostrador) al servicio a la mesa”, señaló, agregando que este formato ya opera en locales como el de Costanera Center y Alto Las Condes, y que durante 2026 se incorporará a los de Arauco Maipú y Parque Arauco.

Este cambio fue clave para concretar el regreso a La Serena. Entre 2010 y 2015, Dominó había operado en la ciudad bajo el formato de patio de comidas, experiencia que terminó cerrándose. Hoy, con una propuesta distinta, la marca optó por esperar la ubicación adecuada para desplegar su modelo completo.

“Nos fuimos a La Serena porque no encontramos un local con servicio a la mesa y esperamos hasta lograr un local donde podemos hoy día entregar toda nuestra experiencia”.

La apertura estuvo acompañada por una campaña orientada a dar a conocer el nuevo concepto, incluyendo la entrega de completos gratis a los primeros 1.000 clientes.

“Seguimos manteniendo lo tradicional del completo, que es nuestro diferenciador, pero hoy día ampliamos eso, dando una propuesta mayor, somos una experiencia de entretención,” afirmó.

Oportunidad en regiones

En paralelo, Dominó observa con atención un favorable desempeño de regiones. Este escenario, explicaron, abre oportunidades para marcas con trayectoria, siempre que sean capaces de adaptarse a las particularidades de cada ciudad y mantener una propuesta consistente en experiencia y operación. Con el local de La Serena en fase de consolidación, ahora miran nuevas plazas para su expansión en regiones.

- ¿Qué factores explican la decisión de volver a La Serena?

- Hemos visto en regiones un mayor consumo y dinamismo en actividades comerciales y de servicios. Esto confirma que las regiones viven un momento muy positivo y para Dominó ese escenario es una oportunidad de acercar nuestra gastronomía y hospitalidad a más personas.

Abrimos donde vemos crecimiento, pero, sobre todo, donde sentimos que podemos aportar valor real. Estamos, por el momento, ajustando procesos, escuchamos a los equipos locales y entendiendo los hábitos de consumo de cada ciudad. El objetivo es bien claro: la experiencia Dominó debe sentirse igual de cálida y confiable en Santiago, La Serena o cualquier otra ciudad.

- ¿Cómo evalúan la respuesta del público en La Serena?

- La recepción ha sido muy buena. La gente estaba feliz con esta nueva propuesta. Hoy nuestra prioridad es consolidar La Serena, acompañar al equipo en sus primeros meses y asegurar que cada consumidor viva una grata experiencia. Una vez cumplido ese objetivo, continuaremos avanzando hacia nuevas plazas de manera estratégica, eligiendo ciudades donde podamos mantener control operativo, cercanía y una propuesta de valor que realmente aporte al mercado local.

- ¿Qué otras ciudades están en evaluación en regiones?

- Estamos mirando en este minuto Temuco, Los Ángeles y Rancagua.