Click acá para ir directamente al contenido

Fed recorta tasa de interés en 25 puntos base al nivel más bajo en tres años
Inicio Regiones
Regiones

Ejecutivo ingresa indicaciones a proyecto de ley de financiamiento regional que endurecen control del gasto y eliminan requisito de ADP para jefes de división

Entre las medidas destaca la obligación de los Gobiernos Regionales de realizar auditorías externas anuales a su gestión presupuestaria y financiera, cuyos resultados deberán ser parte integral de sus cuentas públicas.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 13:30 hrs.

regiones gobierno descentralización Autonomía presupuesto
<p>Ejecutivo ingresa indicaciones a proyecto de ley de financiamiento regional que endurecen control del gasto y eliminan requisito de ADP para jefes de división</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

CMPC defiende ante el mercado su plan para financiar los US$ 4.600 millones de megaproyecto en Brasil
2
Mercados

Actores del mercado piden eliminar impuesto a la ganancia de capital y reactivar inversiones de AFP en acciones small cap
3
Mercados

Fernando Larraín Peña: La historia y legado de uno de los principales empresarios chilenos entre las décadas de los ‘60 y ‘80
4
Economía y Política

Arturo Squella, presidente Partido Republicano: “Hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de hoy”
5
Empresas

Firma ligada a expresidente de gremio constructor logra modificar su reorganización: “Hemos demostrado que somos gente de trabajo”, dijo su socio
6
Economía y Política

Tensa recta final a La Moneda: los cruces que marcaron el último debate Kast-Jara
7
DF LAB

Startup fundada por chilenos en Londres que segmenta anuncios digitales debuta en Chile
8
Economía y Política

Un economista con reconocido sello financiero: la carta que nominó Hacienda al Consejo del Banco Central
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete