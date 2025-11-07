Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones O’Higgins Economía
Economía

Cervecerías artesanales que apuestan por una identidad propia

Actualmente en Chile existen aproximadamente 400 cervecerías, según la Asociación de Productores de Cerveza de Chile (Acechi). En un escenario tan diverso, los proyectos de cervecerías craft de norte a sur buscan destacar a través de su identidad, su relación con la comunidad, su apuesta gastronómica o su propuesta creativa. A continuación, cinco cervecerías que, cada una a su manera, ha encontrado una forma de diferenciarse.

Por: Magdalena Soublette

Publicado: Viernes 7 de noviembre de 2025 a las 17:15 hrs.

Chile regiones consumo
<p>Cervecerías artesanales que apuestan por una identidad propia</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Best Lawyers lanza guía 2026 para Chile: 16 estudios y 43 abogados alcanzan el máximo reconocimiento
2
Empresas

Condenan a Costanera Norte y Sacyr a indemnizar con $ 1.387 millones a cinco empresas afectadas por desborde del río Mapocho en 2016
3
Economía y Política

IPC de octubre sorprende sin variación y la inflación anual se modera a 3,4%, su nivel más bajo desde abril de 2021
4
Empresas

Mayores gastos por nuevo plan estratégico arrastran a Cencosud a cerrar el tercer trimestre con pérdidas por $ 15 mil millones
5
DF MAS

Quién es el nuevo CFO de Global66
6
Mercados

BlackRock mueve la grúa en el mercado chileno y ficha a exdirector de distribución de Toesca
7
Mercados

Tasa de interés de créditos hipotecarios llega a su menor nivel en casi cuatro años
8
Empresas

Pioneros en strip centers buscan seguir ampliando su legado en la capital y evalúan su primer proyecto mixto
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete