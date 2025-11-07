¿Quiénes son los cinco mayores exportadores de cerezas?

La temporada 2024-2025 la coronó como la principal fruta fresca chilena de exportación, con más de 625 mil toneladas que sumaron US$ 3.700 millones. China fue el destino del 89% de ese volumen.

Fue a fines de los ‘90 cuando Chile comenzó a exportar cerezas a China, pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2007 con la firma de un protocolo fitosanitario que reguló y abrió el comercio con el país asiático. A partir de esto, los envíos de cerezas iniciaron su ascenso y, entre 2010 y 2020, alcanzaron las 20 mil toneladas anuales, según cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). En menos de 20 años, Chile se transformó en el tercer productor más importante a nivel mundial.

Al cierre de la última temporada (septiembre de 2024-agosto de 2025), la Odepa reportó que las exportaciones frutícolas se elevaron a US$ 9.460 millones, de los cuales el 70% correspondió a fruta fresca. Y en el primer lugar se ubicó la cereza, con envíos por 625 mil toneladas, equivalentes a US$ 3.700 millones, un 43% del valor total.

De las más de 386 mil hectáreas de superficie frutícola nacional en 2024, 76.500 hectáreas fueron de cerezas. Las regiones del Maule y O’Higgins concentran el 83% de esa superficie. Según el académico de la Universidad de Talca, Pablo Villalobos, estas zonas “permiten tener microclimas con cosechas tempranas y tardías, lo que extiende la temporada de exportación”.

Además de la apertura al mercado asiático, el auge de las cerezas fue impulsado por otros factores. El ingeniero agrónomo del Centro de Pomáceas de la Universidad de Talca, Miguel Palma, destacó que la principal ventaja de nuestro país es la oferta “contraestación”, especialmente cercana a la fecha del Año Nuevo chino.

A eso se sumó la tecnología y logística, con el desarrollo de tratamientos post cosecha, el equipamiento de líneas de proceso y distribución sincronizada que logra mover una enorme cantidad de este producto al otro lado del mundo en 30 días o menos, gracias al Cherry Express.

Ambos expertos coincidieron, además, en la visión del empresario chileno. Palma destacó el “sentido de aventura y capacidad de riesgo”, la disposición a realizar grandes inversiones en tecnología y procedimientos para anticipar la cosecha. Mientras que Villalobos agregó que la “audacia e intuición de los empresarios pioneros” junto a la estabilidad diplomática y la firma de tratados, han sido fundamentales en la relación con Asia.

Para la directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, Claudia Soler, “gran parte del éxito que ha tenido el sector ha sido producto del trabajo conjunto entre el sector privado y público”.

1. Garces Fruit (San Francisco de Mostazal)

Garces Fruit se consolidó por tercer año consecutivo como el líder del mercado cerecero chileno, con un 10% de las exportaciones, según cifras de Frutas de Chile. Para Pablo Villalobos, de la Universidad de Talca, la familia Garcés es el ejemplo de “visión del negocio, capacidad de innovación y audacia para enfrentar los desafíos”. La firma comenzó en 1965 en San Francisco de Mostazal (O’Higgins). El matrimonio de Hernán Garcés y Margarita Echeverría fue pionero en plantar las primeras hectáreas de cereza dulce en 1977. En 1984, la empresa impulsó la internacionalización hacia Estados Unidos y Europa. El siguiente hito vino en 1995, con una inversión en tecnología que permitió el primer embarque a Taiwán. A su oficina comercial en EEUU se sumó la sede Forever Fresh Asia en 2017, el mismo año en que Hernán Garcés Echeverría asumió la presidencia de la empresa. Actualmente, Garcés Fruit opera más de 2.200 hectáreas propias y tres plantas, generando 13 mil puestos de trabajo en temporada alta.