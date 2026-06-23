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Salmonicultura chilena quintuplica sus exportaciones a India, compensando la baja en mercados como el ruso

Aunque Estados Unides sigue siendo el principal destino de la producción nacional, el mercado indio creció en un 400% entre enero y mayo, con retornos para la industria que superaron los US$ 690 millones.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 23 de junio de 2026 a las 18:10 hrs.

Salmones intercambio comercial exportaciones consumo Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Salmonicultura chilena quintuplica sus exportaciones a India, compensando la baja en mercados como el ruso</p>

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