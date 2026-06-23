Salmonicultura chilena quintuplica sus exportaciones a India, compensando la baja en mercados como el ruso

Aunque Estados Unides sigue siendo el principal destino de la producción nacional, el mercado indio creció en un 400% entre enero y mayo, con retornos para la industria que superaron los US$ 690 millones.

La industria chilena del salmón y la trucha consolidó sus exportaciones durante los primeros cinco meses de 2026, logrando envíos que contabilizan US$ 3.020 millones y superan las 383 mil toneladas. Esta cifra, que representa un incremento de 15,4% en los volúmenes embarcados frente a igual período del año anterior, tuvieron como referente al mercado indio, al que quintuplicó sus envíos.

Las variables que permite este aumento en la carga de salida obedecen a la disponibilidad de los recursos, los precios internacionales y nuevos actores con alta demanda en los mercados de destino.

En esa línea, entre enero y mayo, India recibió poco más de 107 mil toneladas, generando retornos por US$ 692 millones, cerca de 400% más que en igual lapso de 2025, cuando los envíos alcanzaron las 21.400 toneladas.

Las cifras no sólo abren oportunidades para el ingreso a nuevos consumidores internacionales, sino que permitieron compensar la baja registrada por el mercado ruso, donde las toneladas exportadas disminuyeron de casi 17 mil en 2025 a 10.300 entre enero y abril, según datos citados por el portal Mundo Acuícola.

Destinos consolidados

Pese a los movimientos ya descritos, Estados Unidos conserva su liderazgo en el volumen de envíos del sector, al absorber casi 111 mil toneladas; sin embargo, pese a crecer un 11%, sus retornos se mantuvieron estancados en torno a los US$ 1.123 millones.

China en tanto, ha acelerado su recuperación, logrando duplicar tanto su volumen como su valor importado. Las exportaciones al gigante asiático pasaron de 9.500 toneladas, equivalentes a US$ 65 millones en 2025, a 23.100 toneladas por US$ 136 millones en 2026.

Los países americanos como Brasil y México continúan siendo destinos importantes en materia comercial para la industria acuícola chilena. El mercado brasileño registra envíos acumulados que se incrementaron de casi 64 mil toneladas a poco más de 72.500 toneladas, lo que se traduce en una valorización el último año de US$ 436 millones. Si bien el volumen de crecimiento fue moderado, este destino es considerado estratégico por la cercanía geográfica con Chile.

Por su parte, México experimentó una evolución positiva al crecer de 7.700 toneladas de salmón a más de 10.200; es decir, un 32% más que en 2025, con cifras que superan los US$ 100 millones.