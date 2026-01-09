Señal DF y DF MAS llegan a la Región de Valparaíso durante el verano
Las ediciones impresas de Señal DF y DF MAS estarán disponibles en kioscos seleccionados en la costa.
Noticias destacadas
Durante los meses de enero y febrero, las ediciones impresas de Señal DF y DF MAS estarán disponibles en kioscos seleccionados de la Región de Valparaíso.
Esta acción responde a la mayor actividad que hay durante la temporada estival en esta zona y busca reforzar la presencia de estos diarios en esa región, facilitando el acceso a la información en diferentes puntos del país en un formato distinto al digital.
Señal DF es el diario que se publica los días sábados y que ofrece un completo resumen de los temas económicos que marcaron la agenda en la semana. En tanto, DF MAS es el diario dominical que aborda la información más relevante en materia de innovación, startups y venture capital, además de contar las historias de los protagonistas de los negocios.
A continuación podrás conocer los diferentes puntos de venta habilitados:
- Rocas de Santo Domingo: Kiosco frente a supermercado Las Brisas
- La Laguna: Turbus Laguna
- Cachagua: Supermercado Lo Vásquez
- Zapallar: Turbus Zapallar
- Papudo: Supermercado Eco
- Marbella Emporio: Interior Condominio
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El golpe de la Seremi de Vivienda y la Contraloría a proyecto inmobiliario en la casa más cara de Santiago
Familia Rabat busca vender la propiedad de 6,4 hectáreas que incluye una mansión de 1940, que goza de protección y no se puede demoler. El comprador sería empresa ligada a Gerardo Valdés, que busca desarrollar un condominio con 39 casas y dos edificios.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete