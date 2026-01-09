Señal DF y DF MAS llegan a la Región de Valparaíso durante el verano

Las ediciones impresas de Señal DF y DF MAS estarán disponibles en kioscos seleccionados en la costa.

Durante los meses de enero y febrero, las ediciones impresas de Señal DF y DF MAS estarán disponibles en kioscos seleccionados de la Región de Valparaíso.

Esta acción responde a la mayor actividad que hay durante la temporada estival en esta zona y busca reforzar la presencia de estos diarios en esa región, facilitando el acceso a la información en diferentes puntos del país en un formato distinto al digital.

Señal DF es el diario que se publica los días sábados y que ofrece un completo resumen de los temas económicos que marcaron la agenda en la semana. En tanto, DF MAS es el diario dominical que aborda la información más relevante en materia de innovación, startups y venture capital, además de contar las historias de los protagonistas de los negocios.

A continuación podrás conocer los diferentes puntos de venta habilitados: