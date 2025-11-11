Parte la temporada de cerezas chilenas: San Antonio Terminal Internacional da inicio al Cherry Express 2025 – 2026 con primer embarque a China
La período comenzó una semana antes que en 2024 y se espera que sea más prolongada, debido a que el Año Nuevo Chino se celebrará entre el 17 de febrero y el 3 de marzo de 2026, lo que amplía las oportunidades de envío.
El buque MSC Lome V, el primero del servicio Alpaca, de Mediterranean Shipping Company (MSC), en recalar y ser atendido en San Antonio Terminal Internacional (STI), marcó el inicio a la temporada Cherry Express 2025 – 2026, con el envío de las primeras cajas de cerezas chilenas con destino a China.
El MSC Lome V proyecta cerca de 1.700 movimientos portuarios, de los cuales unos 500 corresponden a contenedores de cerezas. El buque, de 264 metros de eslora, es la primera nave del servicio Alpaca y una de las cuatro que recalarán en STI durante la temporada de exportaciones, como parte del programa Cherry Express, que conecta directamente los puertos chilenos con los principales destinos del mercado asiático.
El gerente general de STI, Andrés Albertini, destacó que el terminal “es actualmente el puerto con mayor capacidad de almacenamiento de contenedores refrigerados en Chile y el principal punto de salida de las exportaciones de cerezas del país”. Añadió que la operación se desarrolla de manera coordinada con toda la cadena logística y los productores agrícolas, garantizando la eficiencia y continuidad operativa.
Desde MSC, el gerente de operaciones regional, Maximiliano Alcorta, valoró el inicio de la temporada y la incorporación del nuevo servicio, subrayando la relevancia del intercambio comercial con Asia. “Queremos ofrecer más alternativas de conexión, fortaleciendo la logística en un momento en que los exportadores nacionales requieren toda la capacidad de nuestra industria para el envío de su fruta a China”, señaló.
El servicio Alpaca, que ofrece más velocidad, está equipado con tecnología Smart Reefer que optimiza la carga refrigerada, en un período que es clave para la exportación de fruta que proyecta extenderse más que en años anteriores.
