Senapred activa alerta roja por rápido avance de incendio forestal en Limache y llama a vecinos a evacuar

La medida afecta a los sectores de Borriqueros y Queronque, comuna de Limache. Por su parte, EFE informó a través de redes sociales que su servicio de transporte ferroviario está momentáneamente interrumpido entre Peñablanca y Limache.

Por: Equipo DFRegiones

Publicado: Lunes 17 de noviembre de 2025 a las 19:00 hrs.

