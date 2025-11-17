Senapred activa alerta roja por rápido avance de incendio forestal en Limache y llama a vecinos a evacuar
La medida afecta a los sectores de Borriqueros y Queronque, comuna de Limache. Por su parte, EFE informó a través de redes sociales que su servicio de transporte ferroviario está momentáneamente interrumpido entre Peñablanca y Limache.
Durante la tarde de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hizo un llamado a evacuar a los residentes de los sectores de Borriqueros y Queronque, comuna de Limache (Región de Valparaíso), debido a un incendio forestal que se extendía rápidamente, planteando una seria amenaza para la seguridad de los habitantes.
El episodio motivó la activación de una alerta roja debido a las condiciones climáticas en el sector.
El director regional de Senapred, Christian Cardemil, pidió a los afectados evacuar sus hogares de manera ordenada “y seguir las instrucciones de las autoridades desplegadas en el territorio”.
El servicio activó así su sistema de mensajería SAE, el cual mandó una alerta directamente a los teléfonos de los pobladores que pudieran verse afectados por el siniestro.
Ocho brigadas, dos aviones cisterna y maquinaria pesada de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se encuentran combatiendo actualmente las llamas, además de voluntarios de Bomberos.
Según las primeras estimaciones de Conaf, el fuego había afectado a un sector que comprende una extensión de seis hectáreas.
Por su parte, EFE informó a través de redes sociales que su servicio de transporte ferroviario está momentáneamente interrumpido entre Peñablanca y Limache. “El servicio de trenes funcionará solo entre Puerto y Peñablanca. Para continuar el viaje activaremos buses entre Limache y Peñablanca", informó la empresa estatal.
