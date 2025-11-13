Ventas minoristas bajaron en Biobío y La Araucanía, mientras que en Valparaíso subieron durante septiembre
"En el acumulado enero-septiembre, Valparaíso y La Araucanía continúan exhibiendo avances reales relevantes, mientras que Biobío se mantiene prácticamente estancado”, dijo la gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva.
Septiembre trajo resultados mixtos para las ventas presenciales del comercio minoristas en las regiones de Chile, aunque en su mayoría se registró una desaceleración.
De acuerdo al índice de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), Biobío y La Araucanía marcaron una baja de 1,2% y 2,9% anual, respectivamente, en las ventas del retail, mientras que Valparaíso subió 1,6% respecto al mismo mes del año anterior.
En los primeros nueve meses del año, las tres regiones estudiadas crecieron 0,3%, 4,6% y 5,4%, respectivamente.
Así, “en el acumulado enero-septiembre, Valparaíso y La Araucanía continúan exhibiendo avances reales relevantes, mientras que Biobío se mantiene prácticamente estancado, evidenciando una demanda interna débil y un consumo que aún no logra consolidarse”, dijo la gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva.
De esta manera y por rubro, vestuario continúa liderando el crecimiento con un alza anual de 11,5%, mientras que calzado bajó 5,7%.
En tanto, artefactos eléctricos evidenció un incremento real anual de 6% en septiembre, cerrando así los nueve primeros meses del año con un aumento real de 7,2%. La línea hogar registró una subida marginal de 0,5%, y muebles de 4,8%, con lo que en lo que va del 2025 acumularon un crecimiento de 11,1% y 0,2%, respectivamente.
Finalmente, la línea tradicional de supermercados marcó una contracción real anual de 2% en septiembre, cerrando al noveno mes del año con un alza de 1,5%.
“Con todo, el escenario para los próximos meses se proyecta con crecimiento moderado y concentrado en los rubros de mayor rotación, apoyado por factores estacionales, Navidad y un entorno de precios más estable. Sin embargo, el bajo dinamismo del empleo y la fragilidad de las expectativas seguirá siendo el gran desafío hacia adelante”, señaló Silva.
