Robert Redford: Adiós a una leyenda

El martes, a sus 89 años y en su casa en Sundance, Utah, murió el actor, director, productor y activista estadounidense Robert Redford. Aquí sólo 10 de sus tantas películas, que se pueden revisitar en el streaming.



1-Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969). Ambientada a finales del siglo XIX, esta cinta se centra en las andanzas de Butch Cassidy, un carismático forajido con dotes de líder, y su inseparable compañero, el silencioso pero letal pistolero Sundance Kid. Disponible en Disney+.





2-Todos los hombres del Presidente (1976). Título fundamental de su filmografía. Redford y Dustin Hoffman interpretan a Carl Bernstein y Bob Woodward, los periodistas que revelan el escándalo de Watergate. Dirigida por Alan J. Pakula. Se puede arrendar en Prime Video y Apple TV.





3-El mejor (1984). Redford interpreta a un enigmático y talentoso beisbolista que se convierte en la última esperanza de los New York Knights, un equipo al borde del fracaso. En HBO Max.



4-África mía (1985). Un clásico romántico dirigido por Sydney Pollack y protagonizado por Meryl Streep y Robert Redford. La cinta está basada en el libro autobiográfico de la escritora Karen Blixen, y muestra las vivencias de una pareja en el continente africano. Se puede arrendar en Prime Video.





5- Nada es para siempre (1992). Junto a Brad Pitt y dirigida por Redford. Los hermanos Maclean crecen durante la década de 1920 en Montana. Ambos aficionados a la pesca, una fuerte rivalidad se instala entre ellos y los separa. En Amazon Prime.



6- Una propuesta indecente (1993). Un joven matrimonio, interpretado por Demi Moore y Woody Harrelson, atraviesa una crisis económica hasta que recibe una tentadora oferta por parte de un millonario (Redford). Un dilema moral que llevará al límite la relación. En Mercado Play y se puede arrendar en Prime Video y Apple TV.





7- Algo muy personal (1996). Un drama romántico muestra al actor en el papel de Warren Justice, un legendario director de noticias que se enamora de una carismática reportera interpretada por Michelle Pfeiffer. En Disney+.



8- Juego de espías (2001). Bajo la dirección de Tony Scott, la cinta de espionaje reúne a Robert Redford y Brad Pitt en un intenso thriller de intriga ambientado en los últimos años de la Guerra Fría. En Prime Video.



9- Leones por corderos (2007). Dirigida por Redford, esta película deslumbra con un elenco que reúne a Tom Cruise, Meryl Streep, Andrew Garfield y el mismo Redford. En Prime Video.



10- Nosotros en la noche (2017). Basada en la novela de Kent Haruf, esta película reúne a Robert Redford y Jane Fonda en su cuarta colaboración en el cine. La historia sigue a dos viudos vecinos que se acompañan en una pequeña ciudad de Colorado. En Netflix.