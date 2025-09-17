Click acá para ir directamente al contenido
Acuerdo Codelco-SQM: los ajustes en el cronograma de la recta final

Tras el fin de la consulta indígena anunciado esta semana, la alianza mantiene como gran punto pendiente la aprobación del regulador de China, replanteando las expectativas de ambas empresas para lograr su cierre, apuntando a octubre con un margen ahora hasta fin de año.

Por: María Jesús Doberti

Publicado: Sábado 20 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Foto: Julio Castro</p>

