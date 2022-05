Salario mínimo: proyecto del gobierno encuentra resistencia en Comisión de Hacienda y Trabajo unida del Senado

Incluso hasta este viernes 13 podrían tomarse las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado unidas para estudiar la propuesta del gobierno de reajuste al salario mínimo, que debería haberse comenzado a pagar el 1 de mayo, y que el Ejecutivo esperaba que se votara esta misma semana para que fuera despachada a ley lo antes posible.

Pero todo indica que la oposición no le va a hacer fácil esta discusión a La Moneda, ya que aún recuerda explícitamente, que el año pasado, los entonces opositores al gobierno de Sebastián Piñera, le rechazaron el proyecto en la Sala, luego que la Cámara de Diputados hiciera lo suyo, aprobando sólo en general, despachando la proposición sin el guarismo.

Con ese fantasma rondando el debate, al término de la sesión –que se prolongó más de lo pronosticado–, el senador integrante de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD), explicó que el punto que está causando mayor controversia tiene relación con el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), ya que especialmente desde la oposición esperan que este beneficio se mantenga.

Por otro lado, Lagos Weber fue quien dio luces respecto de que la discusión en comisión podría prolongarse hasta el viernes, por lo que es difícil que la iniciativa se vote en Sala esta semana.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Juan Antonio Coloma (UDI), subrayó que lo que se busca es “cómo aseguramos un mejor ingreso real al trabajador” y añadió que -a su juicio- “la mejor política pública sería mantener” el IMG, aunque cree que el gobierno no tiene esa disposición, sino que está en la actitud de mantenerlo hasta 2023, como señala la ley. Otra discusión pendiente es, justamente, -dice el parlamentario- si el aporte va a directamente al trabajador o a través de la empresa, como establece el proyecto del gobierno.

Adicionalmente, Coloma fue categórico en que la postura de la oposición es que “toda empresa que tenga trabajadores que reciban el sueldo mínimo, tengan una ayuda para subirlo”. En cualquier caso, el senador gremialista adelantó que tras terminar de oír mañana miércoles a una serie de organizaciones, se hará “un conjunto de peticiones que están inspiradas por el bien común, inspiradas para que esto resulte bien y tratemos de aprobarlo (el proyecto)”.

En la sesión de hoy, los senadores escucharon las exposiciones de los ministros del Trabajo, Jeannette Jara; de Hacienda, Mario Marcel; y de Economía, Nicolás Grau; y tras la sesión, Marcel reiteró lo positivo de la propuesta del Ejecutivo, en el sentido, de que los beneficios “se ajustan en la medida que la inflación sea mayor a lo que se espera” y que no se había tenido antes en este tipo de proyectos.

Debate sobre el IMG

En cuanto al debate sobre el IMG, Marcel aclaró que el gobierno optó por aumentar el ingreso mínimo, porque “el Ingreso Mínimo Garantizado tiene limitaciones en términos de cobertura, en términos de focalización, en el sentido que llega a trabajadores de empresas de tamaño más grande, que pueden pagar un ingreso mínimo mayor; y, en tercer lugar, por tratarse de un beneficio no imponible y que, por lo tanto, no contribuye a la acumulación de ahorros para pensiones, no sirve de base para el cálculo de horas extraordinarias o gratificaciones”.

A partir de esto subrayó que, pese a lo que espera la oposición, el IMG “no es objeto de modificaciones en este proyecto, simplemente mantiene las características que tiene definidas, que es ser un beneficio de carácter transitorio, que termina en 2023. Y que, por la forma de cálculo que tiene, en la medida que aumentan los ingresos de los trabajadores, se reduce la bonificación que se recibe”. Pese a ello, insistió, todas sus simulaciones demuestran que los ingresos de los trabajadores no se reducen por ese motivo.

Por su parte, Grau fue categórico en que en el informe financiero presentado hoy martes a las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado, ya se incluyó el aumento de gasto, a propósito de la incorporación en la Cámara de un segmento de empresas que el gobierno excluía del beneficio del subsidio para hacerse cargo del aumento salario mínimo, lo que implica unos $ 3.000 millones adicionales.

La Comisión de Hacienda y Trabajo del Senado unida será convocada nuevamente para este jueves a partir de las 10:00 AM, con el objeto de escuchar a las organizaciones interesadas en exponer.

