CEO de Banco BICE detalla los pasos a seguir en fusión con Security

Los accionistas de ambos bancos aprobaron la fusión por absorción. Alberto Schilling adelantó que esperan converjan en un solo RUT durante el último trimestre.

Un nuevo hito se sumó al proceso de integración de BICECORP y Grupo Security, que ya cumple 18 meses de avance. Durante la jornada de este viernes, los accionistas tanto de Banco BICE como de Banco Security aprobaron la fusión por absorción de las entidades bancarias.

"Es un hito relevante en la historia de ambos bancos. Un paso administrativo que da inicio a una etapa de integración, de redes, de culturas y productos", aseguró a DF el gerente general de Banco BICE, Alberto Schilling.

El CEO señaló que es una etapa que "sin presión y sin urgencia indebida, la vamos a ir haciendo sustancialmente en el 2026 y 2027”.

La aprobación por parte de las asambleas de los bancos da inicio a una nueva fase de autorizaciones regulatorias que, de aprobarse por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se espera que Banco BICE suceda a Banco Security en todos sus derechos y obligaciones, materializando la unión de las empresas.

Se proyecta que el nuevo banco tendrá un valor de más de US$ 2.500 millones, con activos totales por US$ 23.000 millones.

Asimismo, para Schilling, la fusión de las entidades bancarias, “ha ido avanzando según la planificación que teníamos”.

Agregó que actualmente los bancos están siendo administrados y gerenciados de manera totalmente independiente, “a diferencia de las compañías de seguros que pueden compartir directorio y gerente".

De cara al usuario, para ver una sola tarjeta o un solo banco “falta mucho”, comentó el ejecutivo.

Pero, “esperamos que los bancos se fusionen legalmente en un solo RUT durante el último trimestre de este año”, señaló el CEO, lo que no implica cambios para los clientes.

Además, explicó que de forma paulatina, durante 2026 y 2027 van a ir convergiendo las sucursales en una red única, hasta ser un solo banco. En esta línea, agregó que es más probable que “la cosa física se fusione antes a la tecnología”.

Reducción de equipos

Consultado por los ajustes y reducciones de personal que ha habido en los equipos en el marco del proceso de fusión en los bancos, el gerente general explicó que ha sido "bastante limitada" y en el ámbito de liderazgo senior, como gerentes de división.

Como los dos bancos están siendo administrados independientemente, "las reducciones han sido muy pequeñas a la fecha", manifestó el ejecutivo.

El CEO recordó que "claramente una integración como esta trae una sinergia en los equipos. Pero todo con calma, no hay prisa, hay que hacerlo con cuidado, sin afectar la atención de los clientes".

Eso sí, adelantó que "hay algunas duplicaciones que van a tener que solucionarse, pero con respeto y generosidad con la gente que vaya saliendo".