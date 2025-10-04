Crystal Lagoons suma un nuevo proyecto en España
Crystal Lagoons dio un nuevo paso en su expansión. Acaba de recibir luz verde para desarrollar un proyecto de playa urbana de aguas cristalinas más grande de España.
El consejo municipal de Alovera (Guadalajara) aprobó la adjudicación y concesión del uso de unos terrenos durante 40 años para la construcción y gestión de un parque de ocio acuático por parte del grupo empresarial de Félix Abánades, que utilizará la tecnología patentada por Crystal Lagoons, de bajo impacto ambiental, bajo consumo de agua.
El desarrollo de este complejo, conocido como Alovera Beach, que está situado a 30 minutos de Madrid, contará con una inversión de más de US$ 23 millones y la creación de más de 140 empleos directos.
Las obras del nuevo proyecto partirán a fines de este año y se espera que su apertura se realice el segundo trimestre de 2027.
El complejo contempla la construcción de un parque de ocio con una superficie total de más de 104.000 m², con una zona navegable y otra apta para el baño; que estará rodeada de una playa de 16.000 m² de arena blanca. También incorpora un espacio amplio para restaurantes, atracciones acuáticas, actividades deportivas y eventos, incluyendo un Beach Club ibicenco.
Debido a su ubicación privilegiada en el Corredor del Henares, tendrá un área de influencia de 6,5 millones de habitantes en un radio de 50 kilómetros.
Crystal Lagoons tiene más de 1.000 proyectos en 60 países.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
