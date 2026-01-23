Dueños de Supermercado Diez llevan conflicto con Metro a la Corte Suprema
La familia Diez Abusleme acusó una “ocupación ilegal” de terrenos durante las obras de la Línea 7 en la avenida Vitacura.
Noticias destacadas
La familia Diez Abusleme, controladora de la cadena Supermercado Diez, llevó a la Corte Suprema un conflicto con Metro de Santiago, acusando una “ocupación ilegal” de terrenos durante las obras de la Línea 7 en la avenida Vitacura.
El conflicto se originó en octubre de 2025, cuando Mónica Singer, representante del local comercial La Fortunata, ubicado en Vitacura con Las Catalpas, fue notificada por Metro de una supuesta ampliación del proceso de expropiación vigente desde 2020, que ahora incluiría una franja adicional del inmueble.
Según un escrito de 14 páginas presentado ante la Corte de Apelaciones, Singer alertó a los propietarios del recinto –la inmobiliaria Greco-Mar, ligada a la familia Diez Abusleme– tras constatar que personal de Metro había marcado con pintura roja parte del radier del terreno, específicamente en el acceso de camiones desde avenida Vitacura. La franja involucrada correspondería a cerca de tres metros.
En noviembre, la familia interpuso un recurso de protección que fue rechazado a fines de año. Posteriormente, en enero, presentó un requerimiento ante la Corte Suprema, actualmente pendiente de revisión.
De acuerdo con los abogados de Greco-Mar, tras analizar los títulos de dominio del lote expropiado y de un terreno colindante, no solo existiría una amenaza a la propiedad, sino también una ocupación ilegal. Aseguran que Metro, a través de su contratista Piques y Túneles S.A., estaría utilizando más de dos metros lineales que no forman parte del área expropiada.
Por su parte, Metro “niega los hechos que se le atribuyen y sostiene que la expropiación se encuentra firme y ejecutada conforme a la normativa vigente. En consecuencia y en el contexto de un eventual litigio, presentará todos los antecedentes y ejercerá su defensa ante los tribunales que correspondan”
La familia solicitó la paralización de las obras, la restitución de la franja no expropiada y el pago de las costas del juicio.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Lo esperamos con los brazos abiertos”: alcalde de Vicuña respalda multimillonario proyecto inmobiliario del dueño de Rosa Agustina en la comuna
A inicios de mes, en una entrevista con DF Regiones, el empresario turístico-inmobiliario Humberto Ríos señaló su interés en ubicar su ansiado proyecto "Villa Agustina", un gran centro residencial para adultos mayores, en la capital de la provincia de Elqui, comentarios que de inmediato encontraton acogida en el edil, quien a través de este medio buscó contactarse con el dueño del holding.
Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva
Ofrecerá financiamientos de entre US$ 500 mil a más US$ 20 millones para clubes, ligas y federaciones, respaldados en contratos de derechos televisivos, patrocinios y transferencia de jugadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete