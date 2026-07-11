Lo que debes saber al terminar la semana I Ley de Reconstrucción, IPC y la energía

En la recta final de su tramitación hasta su votación a total despacho el próximo 15 de julio, el proyecto de ley miscelánea fue nuevamente el epicentro de intensas negociaciones entre Gobierno y los partidos políticos, al tiempo que trajo consecuencias en las filas de la oposición.

Esta semana, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, concentró sus esfuerzos en mesas políticas transversales en el Senado, logrando un acuerdo clave con la bancada de senadores del PPD que permitió destrabar aspectos centrales del corazón del proyecto. A cambio, se redujo el periodo de la invariabilidad tributaria acortando el plazo de beneficio fiscal para grandes inversionistas de forma escalonada desde los 10 años, lejos de la propuesta original del Ejecutivo que daba 25 años de estabilidad.

Sin embargo, este acercamiento generó un quiebre interno en el PPD, ya que su mesa nacional tomó distancia de las conversaciones.

Luego, el proyecto tuvo cambios particulares -como el retiro definitivo del artículo que buscaba eximir a los sistemas de IA del pago de derechos por uso de datos- y una modificación de gran alcance retirando un conjunto de normativas añadidas previamente en la Cámara de Diputados sin el patrocinio del Gobierno. En ese marco, Hacienda ingresó 38 indicaciones en temas como la focalización del crédito general al empleo, cambios al régimen DFL2 y créditos para servicios digitales y gastos de salud. Pero el tema que escaló a la primera línea fue la profundización de la rebaja del impuesto corporativo hasta 22%, propuesta que tuvo una corta vida, ya que ayer viernes fue revertida -manteniendo la rebaja en 23%- como un gesto del ministro Quiroz para no poner en peligro el acuerdo en invariabilidad tributaria con los senadores del PPD, que a pesar de ello desestimaron seguir avanzando en esa línea hasta el cierre de esta edición.La agitada semana de la iniciativa emblema de la administración Kast culminó en la tarde de ayer con la decisión de suspender la discusión en particular en el Senado para retomar la discusión a contar de este lunes.

Los vaivenes de la guerra

Una violenta interrupción tuvo el acuerdo de paz temporal entre Estados Unidos e Irán este miércoles luego que las fuerzas del país islámico atacaron tres petroleros qataríes y saudíes en el estrecho de Ormuz, acto que Washington consideró una violación del acuerdo de alto al fuego y ordenó una ofensiva masiva con bombardeos a gran escala a casi 90 objetivos militares, al tiempo que reimpuso las sanciones al petróleo iraní suspendidas temporalmente. En represalia, la Guardia Revolucionaria lanzó ataques contra instalaciones militares de EEUU en Kuwait y Baréin.

Entre las consecuencias, los precios del petróleo se dispararon 6% en las primeras horas tras la ruptura del acuerdo, aunque todavía están muy por debajo de los máximos tras el cierre total del estrecho de Ormuz. Y tras un descenso de la escalada en los días posteriores, las partes dieron señales de retomar las conversaciones ayer viernes, aunque Trump fue enfático en que el alto el fuego no está vigente.

Escala el IPC anual

Una sorpresiva combinación aportó el dato de IPC de junio: mientras la variación de 0,0% se situó por encima de las expectativas de caída de 0,3% que arrojó la última Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central, la cifra hizo saltar la inflación anual a niveles de 4,3%, acelerando la medición que se situaba en un 3,9%.

La frase de la semana

"Vamos a mantener la tasa corporativa hasta el 23% y, en consecuencia, honrando ese acuerdo que cerramos con los senadores es que vengo a retirar las indicaciones”. Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.

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Informe de Codelco

Un deterioro persistente y difícil de ignorar. Esa es la señal que dejó el informe de flujos de caja encargado por el nuevo directorio de Codelco, encabezado por Bernardo Fontaine.

El documento reveló que, entre 2022 y 2025, los principales indicadores financieros de la estatal se debilitaron de forma sostenida, incluso en un contexto que parecía jugar a su favor con un precio promedio del cobre fue cerca de un 30% más alto que en el período anterior. Si bien el informe abarca los últimos ocho años, hace un zoom a los últimos cuatro ejercicios, el período donde Máximo Pacheco presidió el directorio, mientras que como máximo ejecutivo estuvo un año André Sougarret y el restante lapso Rubén Alvarado, quien dejó este viernes la minera.

El documento resalta que entre 2022 al 2025, la estatal efectuó aportes al Estado por US$ 7.039 millones al tiempo que se endeudó en una cifra mayor, en US$ 8.734 millones. O, como dice un director de Codelco, “lo que entrega la empresa al Fisco se está financiando con deuda”.

0,0 % fue el IPC de junio, con lo cual la inflación en 12 meses se ubicó en 4,3%

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El estreno de PriceSmart

Finalmente PriceSmart anunció la ubicación donde abrirá sus puertas el próximo año. Se trata del Mall Plaza Los Dominicos.

La cadena estadounidense de clubes de compra por membresía prevé abrir el recinto –de cerca de 9 mil metros cuadrados– durante el primer semestre de 2027, en lo que define como el punto de partida de su expansión hacia el Cono Sur.

Nestlé apuesta por Chile

Nestlé Chile anunció una nueva inversión de US$ 300 millones en el país, replicando el plan iniciado en 2024. Los recursos se destinarán a fortalecer sus nueve fábricas, incorporar tecnología, capacitar personal y desarrollar nuevos productos.

El CEO Rodrigo Camacho destacó que Chile es uno de los mercados más relevantes de la compañía en Latinoamérica —junto a Brasil y México— impulsado por su alto consumo per cápita, lo que llevó a ventas cercanas a US$ 1.600 millones en 2025.

Cambios en CHV

El Grupo Vytal -dueños de CHV- inició una profunda reorganización del canal.

El proceso ha sido liderado por Tomás Yankelevich, junto a Jorge Carey y Edgar Spielmann e incluye el regreso de exejecutivos de WarnerMedia, como Ricardo Pichetto y Francisco Espinoza, quienes hoy integran el núcleo clave en decisiones de contenido.

El reordenamiento también alcanzó otras áreas corporativas. La histórica fiscal de El Mercurio, Carolina Assael, asumió la Dirección Legal de Chilevisión, mientras que la gerencia de Recursos Humanos volvió a quedar en manos de Loreto Saavera, ejecutiva que antes había trabajado en la estación en otra posición. A ello se sumó la renovación de la dirección de Prensa con el liderazgo de Jorge Cabezas.

FMI recorta PIB de Chile

El Fondo Monetario Internacional redujo su estimación de crecimiento para este año de 2,4% en abril a 1,8%, aunque prevé que acelerará a 2,6% en 2027, impulsado por el alza de los precios del cobre.

En el plano fiscal, destacó que la implementación de las medidas de consolidación anunciadas deberían contribuir a reducir gradualmente el déficit fiscal a medio plazo. Sin embargo, advirtieron que “alcanzar el objetivo del gobierno de lograr el equilibrio estructural a 1,5% del PIB para 2030 y mantener la relación deuda/PIB por debajo del 45% requerirá esfuerzos fiscales adicionales”.

Exportaciones en junio

En esta misma línea, las exportaciones chilenas se lucieron durante junio. En el sexto mes del año, los envíos alcanzaron a US$ 10.789 millones, lo que representa un alza de 25,1% frente al mismo mes de 2025, según los antecedentes publicados por el Banco Central este martes.

Clave, como suele ocurrir, fue la minería, con aumentos de la misma magnitud. En particular, las ventas de cobre al exterior subieron 17,6% en términos anuales al llegar a US$ 5.866 millones.

Encuentro en Washington

El canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió en Washington con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en un encuentro orientado a fortalecer las relaciones políticas y económicas entre ambos países. En la cita se destacó la alianza estratégica basada en valores compartidos como democracia y libertad, además de abordar temas de seguridad regional y cooperación.

Asimismo, el ministro presentó la iniciativa “Choose Chile” para atraer inversión extranjera, explorando el interés de empresas estadounidenses en expandir sus operaciones en el país y profundizar los vínculos comerciales.

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Velarde no se va

Y en Perú se dio a conocer que el histórico titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, que ocupa el cargo desde el 2006, se quedará en el cargo cinco años más. Esto luego de conversar con la Presidenta electa, Keiko Fujimori. Eso sí, para que el presidente del BCRP asuma formalmente el cargo, su designación debe ser ratificada por el Congreso de la República.

Bencinas caen

Nuevas caídas se registraron a partir de este jueves en los combustibles. En concreto, las bajas fueron de $ 155,4 promedio por litro para el diésel, además de $ 100,3 y $ 99,8 de media por litro para las bencinas de 93 y 97 octanos, respectivamente. Sin embargo, la tendencia podría revertirse luego de que se retomaran las hostilidades este miércoles, que llevó a los mercados a operar en rojo y al precio del petróleo sobre los US$ 80 el barril de brent, lo cual se fue ajustando a la baja al cierre de la semana.

¿Racionamiento?