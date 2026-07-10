Tras amenaza de descuelgue del PPD, Quiroz se resigna y retira indicación que rebajaba el impuesto corporativo a 22% en la ley miscelánea

En medio de la discusión en comisión de Hacienda del Senado, el ministro señaló que mantendrá la tasa en 23%, como la propuesta original.

En medio de la discusión de la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó ante la comisión de Hacienda de la Cámara Alta que no reducirá la tasa del impuesto de Primera Categoría a un 22% -como era la idea en las indicaciones que ingresó al texto la noche de este jueves- y que la mantendrá en un 23%, como se planteó originalmente, para no poner en peligro el acuerdo alcanzado con senadores del PPD en materia de invariabilidad tributaria.

Quiroz, cuando llegó el momento de votar el artículo referido a la rebaja del impuesto corporativo, tomó la palabra ante la comisión y señaló que “para nadie es un misterio que se ha hecho público que había un acuerdo con el PPD en esta materia y ambas partes de buena fe han entendido un tema algo distinto”.

Agregó: "Nosotros queremos mantener el acuerdo y, privilegiando ese acuerdo, es que vamos a mantener la tasa corporativa hasta el 23% y en consecuencia, privilegiando y honrando ese acuerdo que cerramos con los senadores Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal es que vengo a retirar las indicaciones”.

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Las implicancias

Cabe recordar que el acuerdo logrado la noche del miércoles entre el secretario de Estado y algunos legisladores del partido tenía alcances relevantes para la invariabilidad tributaria, ya que se cambió el esquema desde una duración de 25 años para inversiones desde US$ 50 millones, a una escalonada por 10, 15 y 20 años para proyectos desde US$ 50 millones y sobre US$ 350 millones.

Para acotar la invariabilidad, Quiroz propuso a cambio incorporar una prima de 1,5% que se le cobraría a los inversionistas que se acogieran al régimen, que sería una sobretasa del impuesto de Primera Categoría. Esto implicaba reducir desde 27% a 22% la tasa corporativa para las empresas que no se acogieran a invariabilidad, mientras que para las firmas que sí lo hicieran el guarismo sería de 23,5%.

Para mantener el acuerdo y evitar un rechazo en la votación en la Sala del Senado de la próxima semana, el ministro tuvo que ceder en esta fórmula para no perder los tres sufragios PPD, en circunstancias en que se puede perder la estrecha mayoría oficialista en Sala por la eventual formalización del senador Miguel Ángel Calisto en los próximos días.

Reacciones

De inmediato, el senador independiente en cupo del Partido Republicano, Rodolfo Carter, valoró la acción del ministro de Hacienda, afirmando que “lo que está en juego es que estos tres senadores PPD, que hoy están bajo el bullying mediático y los han acusado de llegar a acuerdos a toda costa, para ellos es muy duro acordar con nosotros por la lógica de la cancelación, pero el ministro está honrando lo que entendió la contraparte”.

De todas formas, el senador del FA, Diego Ibáñez, sostuvo que “este es el corazón del proyecto, estábamos en contra de rebajar al 23% y con mayor razón al 22%. El ministro está en contra de compensaciones. Creemos que esta es una mala reforma y la oposición va a rechazar este artículo”.

En tanto, el senador UDI y presidente de la comisión, Javier Macaya, le dijo a Quiroz “bienvenido a la política, porque muchos dicen que usted es un inflexible y lo he visto muy capaz de conversar y ayudar a su adversario con quienes estuvo negociando”, pero agregó que “creo que este proyecto en el largo plazo puede quedarse corto”.

De esta forma el proyecto queda cómo venía desde la Cámara de diputados. Es decir, la reducción de la tasa para las grandes empresas y medianas empresas se realizaría en forma gradual: de 27% a 25,5% en 2027; de 25,5% a 24% en 2028; y de 24% a 23% en 2029.

La definición de los artículos de invariabilidad tributaria quedaron para la sesión del próximo lunes en la comisión de Hacienda, que sesionará hasta total despacho.

Está en suspenso conocer si el gobierno logrará aprobar los cambios que negoció con los tres senadores PPD para fraccionar el beneficio o si definitivamente ese acuerdo se cayó.

Luego de conocer la decisión de Quiroz de mantener el 23% al impuesto corporativo, el senador PPD Pedro Araya dijo a TVN: “No estoy disponible a volver a apoyar un acuerdo que el Gobierno, porque lo pillamos en la trampa, quiere revivir”.

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Avanzan otros temas

En tanto, la comisión aprobó otras indicaciones del gobierno referidas al crédito tributario al empleo solo con votos del oficialismo.

Se trata de una de las principales medidas que defiende el ministro Quiroz para proteger los puestos de trabajo de la población más vulnerable, ya que se enfoca en remuneraciones mensuales entre 7,8 y 12 UTM ($ 550.000-$ 838.000), con una estructura de crédito equivalente al 15% para remuneraciones desde las 7,8 UTM, disminuyendo progresivamente para las rentas más altas hasta 12 UTM. El monto de este crédito podrá ser imputable al impuesto de Primera Categoría, al IVA y a los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) de las empresas.

Las indicaciones aprobadas focalizan el universo de aplicación del crédito a los sueldos pagados por empresas que presten servicios del conocimiento en la economía digital. Esto implicará reducir el costo fiscal desde US$ 1.400 millones al año a cerca de US$ 600 millones.

Las enmiendas establecen una serie de modificaciones a la franquicia, además de que se aplique solo a empresas que exporten servicios basados en conocimiento, como requisitos técnicos, definición en base a un catálogo elaborado por el Ministerio de Hacienda, incentivos especiales para regiones, reglas de imputación, límite anual por trabajador y una revisión del beneficio cada cinco años.

En detalle, solo tendrán derecho al crédito los contribuyentes que presten servicios que cumplan con los siguientes requisitos: debe tratarse de servicios basados en el conocimiento, entendiéndose por tales aquellos que se sustentan principalmente en la calificación técnica o profesional, el uso intensivo de tecnología de la información, o el desarrollo tecnológico del prestador. No se entenderán como servicios basados en el conocimiento aquellos que no sean susceptibles de ser prestados o entregados a distancia, por medios digitales, electrónicos o de telecomunicaciones.

El crédito establecido será de un 15% y se aplicará sobre la parte de las remuneraciones pagadas en el ejercicio respectivo a cada trabajador domiciliado y residente en Chile. El beneficio no podrá superar para un mismo ejercicio comercial el equivalente a 75 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada trabajador

Dicho crédito se aumentará en 5 puntos porcentuales por trabajador respecto de aquellas empresas que tengan su casa matriz o sucursales, para efectos tributarios, en una región del país distinta a la Región Metropolitana, o en comunas rurales de la Región Metropolitana.

También se aprobó, esta vez por unanimidad, la propuesta del Ejecutivo que crea un crédito tributario para gastos catastróficos en salud. En específico, se establece un beneficio tributario para contribuyentes, que financien tratamientos de enfermedades catastróficas de sus trabajadores dependientes, o de sus hijos de 25 años o menos, cónyuge o conviviente civil.

En particular, el beneficio contempla un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría de hasta 150 UTM por trabajador, aplicable a pagos efectuados directamente por el empleador a prestadores acreditados, siempre que el trabajador tenga una antigüedad laboral igual o superior a dos años y cotizaciones previsionales al día.

En materia de exención de contribuciones para adultos mayores de 65 años se aprobó la propuesta del Ejecutivo y se agregó por unanimidad que el Servicio de Impuestos Internos (SII) informará semestralmente en su sitio electrónico institucional y en formatos abiertos, descargables y reutilizables, la metodología empleada para la determinación del avalúo fiscal y la metodología aplicada para el cálculo del impuesto territorial a pagar.