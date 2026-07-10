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Quiroz sale al rescate del acuerdo con senadores PPD por invariabilidad tributaria: “Aquí no hay pillería, la rebaja del 22% lo había dicho en entrevistas previas”

El ministro de Hacienda sostuvo que si tiene que conversar con los tres senadores del PPD lo hará para aclarar lo que consideró un malentendido, afirmando que ha actuado de buena fe.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 16:45 hrs.

Ministro de Hacienda Reactivación impuestos Rodolfo Carrasco
<p>Crédito: Aton</p>

Crédito: Aton

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