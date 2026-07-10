Quiroz sale al rescate del acuerdo con senadores PPD por invariabilidad tributaria: “Aquí no hay pillería, la rebaja del 22% lo había dicho en entrevistas previas”
El ministro de Hacienda sostuvo que si tiene que conversar con los tres senadores del PPD lo hará para aclarar lo que consideró un malentendido, afirmando que ha actuado de buena fe.
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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debió salir a explicar que siempre estuvo entre sus propuestas el rebajar en un punto más el impuesto corporativo a las empresas, a 22%, y que eso no debiera afectar el acuerdo alcanzado con los tres senadores del PPD sobre invariabilidad tributaria en el marco de la ley miscelánea.
Esto, luego de que uno de los firmantes del acuerdo, el senador Ricardo Celis, pusiera en duda ratificar el pacto debido a lo que considera es una sorpresa de una reducción adicional del impuesto corporativo.
"Vamos a conversar con ellos, nosotros siempre con las cartas arriba de la mesa”, dijo el ministro este viernes en medio de una pausa en la tramitación de la normativa en la comisión de Hacienda del Senado.
Y explicó: “Nosotros hicimos un acuerdo por la invariabilidad donde se hablaba de un exceso de tasa de 1,5 puntos. Yo había hablado antes en forma pública de un 22%, pero si hubo confusión lo vamos a hablar con ellos”.
Explicó que “siempre hemos buscado ser competitivos desde el punto de vista tributario y aquí hubo un esfuerzo fiscal muy grande al reducir el crédito al empleo formal y decidimos avanzar con un punto más en la reducción del impuesto” corporativo.
Reiteró que “vamos a estar conversando con los tres senadores del PPD, los respeto muchísimo, creo que ellos y nosotros hemos actuado de buena fe, creo que puede haber un tema de malentendido que lo vamos a aclarar, pero no por las cámaras”, en alusión a los medios de comunicación.
Descartó que la reducción a 22% sea una jugada de último minuto, como lo han señalado algunos parlamentarios de oposición indicando que “la rebaja del 22% lo había dicho en entrevistas previas y se ingresó junto a las otras indicaciones en el plazo acordado, aquí no hay pillería”.
La comisión de Hacienda del Senado inició esta tarde la discusión y votación de las 365 indicaciones al texto de reconstrucción y reactivación, que están comprendidas en un comparado de 840 páginas.
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