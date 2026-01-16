Powell, los nuevos ministros, la deuda pública, y el Metro se tomaron la agenda

Esta semana partió bien intensa. Si bien las noticias no vinieron del ámbito geopolítico –como la semana anterior-, nuevamente Estados Unidos fue el protagonista que mantuvo en vilo al mundo económico.

El lunes, el mercado despertó con un vídeo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, difundió la noche del domingo, en el que informaba que el viernes recibió citaciones y una amenaza de acusación penal por parte del Departamento de Justicia, en relación con su testimonio ante el comité bancario del Senado para renovar los edificios de oficinas históricos, obras que implican un monto de US$ 2.500 millones. Powell aseguró que la acción legal es un pretexto para acabar con la independencia de la Fed y fijar los tipos de interés.

Las reacciones no se hicieron esperar. Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen, los tres presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos que han precedido a Jerome Powell, firmaron junto a otras figuras relevantes de anteriores administraciones estadounidenses, una declaración en la que aseguraron que la investigación es un intento sin precedentes de socavar la independencia de la Fed.

Tras la declaración de Powell, los mercados reaccionaron inmediatamente. El dólar se hundió, cerrando en Chile en $884; el oro alcanzó máximos históricos hasta US$ 4.612,40 la onza, con una subida de 2,5% respecto al cierre del viernes 9 de enero, y llegaría a su máximo de US$ 4.627 la onza el miércoles. Con el avance de los días bajó, pero cerró la semana con un alza de 1,8%.

La frase de la semana

" Esto tiene que ver con si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés en función de la evidencia y de las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria será dirigida por la presión o la intimidación política". JEROME POWELL, presidente de la Fed

Ahora son los minerales críticos

Esta semana, el Presidente de EEUU, Donald Trump, activó una ofensiva para ajustar las importaciones de minerales críticos procesados y sus productos derivados por supuestos riesgos a la seguridad nacional. La medida incluye óxidos, metales, aleaciones, imanes de tierras raras, baterías y componentes para defensa, energía y telecomunicaciones. ¿La razón? Proteger la infraestructura, la industria estratégica y la dependencia de fuentes externas concentradas en pocos países.

El Gobierno chileno reaccionó al anuncio. Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) señalaron a DF que Chile no ha recibido una notificación, pero que como Cancillería, y particularmente como Subrei, mantienen constante contacto con las respectivas contrapartes de ese país, como lo son la Oficina del Representante Comercial y el Departamento de Comercio.

Además, indicaron que la Estrategia Nacional de Minerales Críticos incorpora un pilar sobre inserción internacional y diplomacia de los minerales críticos.

Kast con dos frentes

El Presidente electo, José Antonio Kast, vivió una semana intensa en "La Moneda chica”, al abrirse dos frentes: por un lado, el rechazo del Presidente de Perú a su propuesta de crear un corredor transfronterizo para migrantes venezolanos y, por otro, los ajustes en su gabinete se volvieron urgentes a pocos días del anuncio oficial.

A menos de una semana, los principales desafíos se concentran en las carteras de Seguridad y Defensa, complicadas por la negativa de Rodolfo Carter a aterrizar en Seguridad y el debilitamiento de la propuesta de Guillermo Turner para asumir como ministro de Defensa.

En paralelo, en la interna del equipo de Kast se confirmaron nuevos nombres para el gabinete: Ximena Rincón asumirá Energía y Francisco Undurraga liderará Cultura, mientras las negociaciones para completar el resto del equipo continúan activas y bajo revisión.

Codelco: una semana de anuncios

Codelco tuvo una semana estelar al ser protagonista de dos movimientos millonarios de proyectos en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Por un lado, recibió la aprobación a una iniciativa para extender la operación en su división Ministro Hales por 30 años y que contempla una inversión por US$2.800 millones.

Asimismo, la estatal anunció que ingresó un proyecto por US$ 1.300 millones para su operación en Radomiro Tomic, que tiene como objetivo dar continuidad operacional a la línea de hidrometalurgia de la División durante 30 años, desde 2029 hasta 2058.

Proyectos de inversión

Y siguiendo con los proyectos de inversión. DF destacó esta semana que la cartera de proyectos de inversión extranjera cerró 2025 al alza, superando los US$ 65.000 millones. InvestChile informó que la cifra es un 17% más alta que en 2024.

Por sector, las iniciativas de origen extranjero se ubicaron principalmente en energía (US$ 38.166 millones), centradas en hidrógeno verde con US$ 24.619 millones.

Le siguen el sector minero(US$ 14.409 millones), servicios globales y tecnología (US$ 5.604 millones), infraestructura (US$ 5.604 millones) e industria alimentaria(US$ 1.391 millones).

En tanto, los principales países de origen fueron EEUU y Dinamarca.

43,3 % del PIB alcanzó la deuda pública al cierre del tercer trimestre

Deuda récord

La deuda pública alcanzó un nuevo máximo histórico, al superar por primera vez el 43% del PIB, ubicándose en 43,3% al cierre del tercer trimestre de 2025. Se trata del nivel más alto desde la década de 1980, mayor al récord de 42,9% registrado en 1990.

El aumento se explica tanto por un mayor stock de deuda como por ajustes en la medición del PIB efectivo, lo que elevó el ratio deuda/PIB respecto de estimaciones anteriores. En términos absolutos, la deuda bruta del Gobierno Central llegó a unos US$ 149.182 millones, compuesta por US$ 96.719 de deuda interna, y US$ 52.462 de endeudamiento en el extranjero.

A largo plazo, el endeudamiento presenta una trayectoria de crecimiento sostenido. En 2007, la deuda representaba menos del 4% del PIB y, desde 2008, inició un aumento continuo que hoy mantiene a Chile cerca de superar el umbral prudente del 45% fijado por la regla fiscal.

El noticioso CencoDay

Importantes anuncios hizo Cencosud en el CencoDay realizado este miércoles en la ciudad de Buenos Aires. El retail informó que invertirá US$ 600 millones este año para fortalecer su ecosistema retail y acelerar el crecimiento en todos los mercados

Para este año, la compañía proyectó ingresos consolidados por US$ 18.413 millones y un Ebitda ajustado de US$ 1.815 millones, con márgenes de doble dígito en Chile, Perú y Estados Unidos, impulsados por mejoras operacionales y expansión en todos sus mercados. Asimismo informó que ingresará al mercado de los outlets con un proyecto en Maipú.

Cuentas de la luz

La Contraloría finalmente tomó razón, pero con alcances, del decreto para devolver los sobrecobros de las empresas generadoras.

En el documento, el ente fiscalizador indica que las correcciones “se efectúan solo respecto de la inconsistencia metodológica producida en el período que media entre la entrada en vigor del decreto, de 2024, y hasta la vigencia del decreto, de 2025, ambos del Ministerio de Energía -que fijaron los precios nudo promedios respectivos-, de modo que no comprenden aquellas diferencias que se hubieren generado con anterioridad a esa data".

Ahora, para que las tarifas sean efectivas falta que se publiquen en el Diario Oficial, lo que probablemente será hoy o el lunes.

Inflación Argentina

Argentina registró en diciembre una inflación de 2,8% y cerró 2025 con un alza de precios de 31,5%, la más baja de los últimos ocho años, lo que el Gobierno de Javier Milei celebró como una victoria.

El índice de precios del año pasado es el más bajo desde 2017, cuando se situó en 24,8%, y supone una variación sustancial frente a 2024, que cerró con 117,8%.

El adiós de Paulina Yazigi

Esta semana también se conoció que Paulina Yazigi renunció a la presidencia de la Asociación de AFP.

¿Cuál es su próximo destino laboral? Tras conocerse su renuncia una serie de especulaciones empezaron a dar vueltas, apuntando a que asumiría un cargo en el próximo Gobierno.

Fuentes cercanas a la Oficina del Presidente Electo (OPE), adelantaron a DF que han existido conversaciones entre Yazigi y personas ligadas al equipo de Kast, las que han ido más allá de temas relacionados con el gremio.

De hecho, señalaron que su nombre estaría tomando fuerza para eventualmente aterrizar en una cartera sectorial que no tenga relación directa con temáticas que hoy lidera Yazigi. Así, mencionaron ministerios como Economía o Energía y descartaron la posibilidad de Trabajo y Previsión Social.

CHV cerró venta

Este lunes, a través de un comunicado, el holding Vytal Group notificó el cierre de la compra de Chilevisión a Paramount. La firma es liderada por el argentino Tomás Yankelevich, quien junto a Jorge Carey y Edgar Spielmann serán los responsables del proyecto.

La venta fue confirmada a mediados de noviembre del año pasado.

Alphabet llega a los US$ 4 billones

Alphabet alcanzó esta semana los US$ 4 billones de capitalización en Wall Street. Sus acciones tocaron un máximo histórico de US$ 334,04, aunque al cierre su precio se situó en los US$ 331,86 luego de anotar un avance de 1%. La matriz de Google es la cuarta empresa estadounidense en alcanzar tal valoración, tras Nvidia, Microsoft y Apple. Las dos primeras lo consiguieron en julio de 2025, mientras que el fabricante del iPhone lo hizo en octubre.

Retrasos en línea 7

El pasado martes 13 de enero, Metro anunció que puso término anticipado al contrato con la empresa de origen chino, TBM y Túnel SpA, encargada de las obras del tramo 1 de la futura línea 7, proyecto que conectará Renca con Vitacura.

La decisión se tomó tras detectar “incumplimientos graves y reiterados”, entre ellos problemas con la máquina tuneladora, lo que provocó la paralización de las obras en ese sector.

En consecuencia, Metro activó un plan de continuidad para retomar los trabajos del tramo afectado, y designó las obras pendientes a dos contratistas: OSSA y Ferrovial.

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, advirtió que la inauguración de la línea 7 podría retrasarse entre seis o siete meses. “Lo importante es darle continuidad a la construcción de los túneles para poder mantener la fecha de inauguración de la línea hacia fines del año 2028”, señaló. En cuanto a las sanciones, indicó que “hoy en día estimamos una multa de UF 180 (unos US$ 8 millones), pero esa no es la única sanción”.

Wom V/S Entel

La Corte Suprema falló a favor de Wom en su disputa contra Entel por prácticas comerciales y concluyó que la compañía “incurrió en competencia desleal” al captar clientes con información falsa o incorrecta.

Sin embargo, el máximo tribunal revocó la condena que obligaba a Entel a pagar una indemnización de $ 2.200 millones a WOM, al declarar que “no existe en la causa prueba idónea y suficiente para inferir el impacto sufrido por la demandante en el aspecto reclamado, sin que ello pueda desprenderse únicamente de la infracción a las normas sobre competencia desleal”.

El caso se originó en 2018, cuando ejecutivos de Entel ofrecieron descuentos de 50% a clientes de WOM para portar sus líneas, mientras que a usuarios de otras compañías se les ofrecía solo un 10%.

El regalo del Nobel

Y el jueves se produjo el encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado, en el cual la opositora a Maduro le entregó como regalo la medalla del Premio Nobel de la Paz. “María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo”, publicó Trump en Truth Social.