Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF El deal
El deal

La audaz jugada de Ana Botín en Estados Unidos

La compra de Webster Bank llevará al Santander al top 10 bancario minorista por activos en el mercado estadounidense y lo ubicará entre las cinco primeras entidades por depósitos en los principales estados del noreste de EEUU.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Viernes 6 de febrero de 2026 a las 11:02 hrs.

Sandra Burgos Banco Santander bancos sistema financiero Estados Unidos
<p>La audaz jugada de Ana Botín en Estados Unidos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Santander y Banco de Chile aplauden iniciativa del Presidente electo que reduce la tasa del impuesto corporativo
2
Economía y Política

IPC de enero sube dentro de lo esperado y la inflación en 12 meses baja a un 2,8%, su menor nivel en casi 5 años
3
Regiones

Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución
4
Empresas

Cencosud duplica sus utilidades en 2025: cerró más de 50 tiendas por su plan de eficiencia operacional
5
Empresas

Fin a huelga de cinco semanas: Mantoverde y Sindicato Nº2 llegan a acuerdo con millonario bono para trabajadores
6
Empresas

MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
7
Economía y Política

Escándalo por licencias médicas: Nuevo balance de Dipres amplía a 29 mil la cifra de funcionarios que hicieron mal uso de reposo médico
8
Empresas

Cariola Díez Pérez-Cotapos y Sargent & Krahn tienen nuevo gerente general
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete