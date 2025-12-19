El mercado de capitales que recibe el nuevo presidente de Chile

La fuga de empresas que cotizan en la Bolsa de Santiago se ha consolidado como una tendencia: en los últimos 15 años, el número de emisores ha caído un 25%. La menor profundidad del mercado es solo una de las señales que reflejan su deterioro, en un contexto donde los montos transados aún no logran recuperarse.

Una empresa menos en bolsa. Este jueves se confirmó que una de las mayores compañías cementeras que cotizaba en la Bolsa de Santiago dejará de aparecer en las pantallas del mercado.

Tras ser adquirida casi en su totalidad por el holding belga Carmeuse, el directorio de Cementos Bío-Bío aprobó su retirada. Con un solo dueño, dejó de tener sentido que las acciones se negocien en bolsa.

La decisión de “deslistarse” no es un fenómeno nuevo en el país. Es una tendencia. En los últimos 15 años se redujo en 25% el número de empresas que cotizaban en la Bolsa de Santiago. Si en 2006 eran 247, al cierre del mes de noviembre eran 185. Aperturas no hay desde hace seis años.

Las causas son diversas: van desde los escasos incentivos para cotizar en bolsa, pasando por procesos de fusión entre compañías —como BICE y Security—, hasta operaciones en que un controlador consolida el 100% de la propiedad, como ocurrió en Cementos este año, con Hortifrut en 2023 y Banmédica en 2017.

Pero la fuga de empresas de la bolsa es solo una de las alertas que revela el estado de salud del mercado de capitales que se encontrará el nuevo gobierno de José Antonio Kast.

“Hemos tenido una desaceleración de la actividad del mercado de capitales muy fuerte, que fue provocada en parte por los retiros de las AFP, por el mayor riesgo que se le asignó a Chile y también en parte muy significativa porque se incorporó el impuesto a las ganancias de capital en las transacciones del mercado bursátil”, apuntó el presidente del Depósito Central de Valores (DCV), Guillermo Tagle.

El presidente de Moneda Patria, la mayor gestora de fondos del país, Pablo Echeverría, tiene un diagnóstico similar. En el seminario anual de la firma- en agosto pasado- agregó como causas del deterioro la salida de capitales tras octubre de 2019 y la incertidumbre tributaria. “El mercado de capitales fue gravemente dañado”, comentó en ese momento.

"Está la posibilidad de que el mercado de capitales sea un motor de desarrollo, pero para eso hay que creerlo y trabajarlo" Guillermo Tagle, presidente DCV

¿Recuperación en proceso?

Si el mercado de capitales fuera un paciente, en pocos años pasó de una condición saludable a un cuadro crítico y hoy comienza, lentamente, un proceso de recuperación.

“El mercado de capitales se ha recuperado en los últimos años y superó el estrés post retiros. Eso lo demuestra la actividad en el mercado de renta fija, la emisión de bonos corporativos y bancarios, el desempeño de las acciones y la mayor inversión en fondos mutuos y fondos de inversión”, comentó el presidente de BTG Pactual, Juan Guillermo Agüero.

“Aunque todavía va quedando una cola de ese efecto, se ha ido recuperando y hoy funciona razonablemente”, comentó el presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus.

Como señalan los expertos, uno de los grandes factores de la caída en los flujos fueron los retiros de las AFP. Los activos de los fondos pasaron del 84% del PIB del país a desplomarse a un piso de 56%. Hoy están en torno al 65% del producto y, pese a que podría pasar una década para retomar los niveles previos, hacia adelante la mirada es positiva.

“La reforma de pensiones significa más ahorro en los próximos años y eso obviamente va a significar una mejora en la liquidez del mercado”, apuntó Camus.

El presidente de Consorcio, Patricio Parodi, reafirmó sus dichos en el seminario “Señales para Chile” de marzo pasado, cuando indicó que “es difícil pensar que los próximos cinco años sean peores que los últimos que hemos pasado”. En ese momento, añadió que“hoy tenemos más AFP y la misma Constitución. Estamos mejor porque ya no vamos a discutir lo obvio. Lo obvio es que hay que ahorrar más, mirar el largo plazo y que haya profesionales que administren esos activos”.

El optimismo también se ha reflejado en la cartera de los extranjeros. Cifras del Banco Central a noviembre revelan que el stock de inversión extranjera en el mercado de capitales chileno alcanza su mayor nivel en la historia. El grupo de no residentes acumula US$ 38.140 millones, superando los US$ 35.000 millones de febrero de 2018.

"La expectativa del mercado es que el nuevo gobierno impulse una agenda audaz de crecimiento del mercado de capitales, con simplificación de regulaciones e incentivos" Juan Guillermo Agüero, presidente BTG Pactual Chile

Los grandes pendientes

La gran preocupación de los agentes es que el mercado tenga liquidez, lo cual depende del volumen de compras y ventas. Y ese es el gran pendiente.

En renta fija, los montos transados de los últimos 12 meses fueron de UF 4.696 millones, lejos de la cifra histórica alcanzada antes de la pandemia, cuando se registraron UF 7.224 millones. Otro de los datos que preocupa en ese sector es que actualmente solo se negoció el 21% del total colocado. El promedio de los últimos 40 años es del 31%.

En el mercado de acciones, el diagnóstico también revela un deterioro que aún no sana. Si en 2011 el volumen alcanzó su peak con UF 1.655 millones, en 2024 esa cifra se recortó a casi la mitad: UF 859 millones. Hoy está en UF 1.316 millones, todavía un 16% menor que su máximo.

Pese a que los expertos destacan que este año el principal índice de la bolsa chilena se prepara para cerrar con su mejor desempeño en tres décadas, hay que tener ojo al analizar las cifras porque el deterioro también se refleja en el valor total de la bolsa. En dólares, el mercado accionario local vale un 30% menos que el techo de 2011. En ese entonces, la capitalización que sumaban las empresas era de US$ 343 mil millones; hoy es de US$ 245 mil millones.

“El impacto del crecimiento del IPSA no ha sido demasiado amplio porque los beneficiados de ese incremento de la bolsa han sido algunos activos bien particulares y no algo generalizado como lo fue en otros tiempos”, apuntó el presidente del DCV.

"Es difícil pensar que los próximos cinco años sean peores que los últimos que hemos pasado" Patricio Parodi, presidente Consorcio Financiero

Otro rezagado: mercado de créditos

Otro de los puntos más rezagados es el mercado del crédito. Previo a la pandemia alcanzó niveles récord cercanos a los US$ 250 mil millones, en línea con una economía en expansión y un crédito dinámico. Pero desde 2022 ha experimentado una contracción y estancamiento —en torno a los US$ 230–235 mil millones—, confirmando el menor dinamismo económico para financiar consumo, inversión y expansión empresarial.

“El financiamiento bancario sigue rezagado, principalmente por falta de inversión”, comentó Agüero, agregando una proyección optimista. “Ya está dando señales de recuperación con el mejor ánimo existente. La reforma previsional, menores tasas de interés e inflación y un mejor ambiente externo ayudan en este sentido. Hay recursos y apetito por riesgo para reactivar el sector”, aseguró.

"Debiéramos avanzar en eliminar el impuesto a la ganancia para todas las SA abiertas en bolsa, incentivando a que nuevas compañías lleguen al mercado" Pablo Echeverría, presidente Moneda Patria

Foto: Julio Castro

Los cambios normativos

Para el presidente del DCV, el mercado de capitales fue, sin duda, parte de lo que impulsó el crecimiento económico en los años de auge, por lo que reactivarlo será clave para el nuevo ciclo político. “Está disponible la herramienta, está la posibilidad de que el mercado de capitales sea un motor de desarrollo, pero para eso hay que creerlo y trabajarlo”, apuntó Tagle.

Para aprovechar esa infraestructura, los consultados coinciden en la necesidad de cambios normativos.

“No se va a dinamizar mientras se mantenga la estructura tributaria del impuesto a las ganancias de capital. Es una fricción que dificulta y pone trabas al funcionamiento del mercado”, agregó Tagle.

Echeverría coincide: “Debiéramos avanzar en eliminar el impuesto a la ganancia para todas las Sociedades Anónimas abiertas en bolsa, incentivando así, que nuevas compañías lleguen al mercado bursátil”.

"La falta de flexibilidad en Chile desincentiva dificultan que más empresas opten por abrirse a la bolsa y accedan a financiamiento a través del mercado de valores" Luis Alberto Letelier, presidente ACAFI

Foto: Patricio Valenzuela

“La expectativa del mercado es que el nuevo gobierno impulse una agenda audaz de crecimiento del mercado de capitales, con simplificación de regulaciones e incentivos a la demanda y a la oferta, de manera que siga siendo el motor de la economía y canalice en forma eficiente los flujos hacia los buenos proyectos que permitan retomar el crecimiento económico”, apuntó el presidente de BTG Pactual Chile.

Para Camus, la reducción del impuesto de primera categoría podría ser clave: “Llevar el nivel del impuesto a las empresas a un nivel que sea más cercano al promedio de la OCDE abre un espacio para ganar más confianza y aumentar la inversión”, apuntó.

Desde la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI), el presidente Luis Alberto Letelier presentó este año un listado de propuestas. Una de ellas apunta a que la regulación debería permitir estructuras accionarias más flexibles (acciones sin voto, control extendido) para incentivar nuevas aperturas a bolsa. “La falta de flexibilidad en Chile desincentiva este tipo de estructuras, dificultando que más empresas opten por abrirse a la bolsa y accedan a financiamiento a través del mercado de valores”, señaló.

Para el presidente de Consorcio, la reactivación de las aperturas se concretará “cuando haya un poco más de estabilidad, cuando los precios sean adecuados”. “Eso pasó en el pasado y, si lo hacemos bien, va a volver a pasar en el futuro”.

Pero entre las propuestas, su materialización y las expectativas aún hay un camino por recorrer. Por ahora, la certeza que tiene el mercado es que 2026 comenzará con una empresa menos listada en la Bolsa de Santiago: serán solo 174.