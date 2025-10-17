Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF Factor económico
Factor económico

Las dos caras de la situación fiscal en Chile

Mientras Hacienda destaca el menor crecimiento del gasto público y la contención de la deuda durante el actual Gobierno, el Consejo Fiscal Autónomo advierte un estrés fiscal prolongado, reflejado en déficits persistentes y holguras restringidas para los próximos años.

Por: David Lefin

Publicado: Viernes 17 de octubre de 2025 a las 20:47 hrs.

CFA Hacienda Economistas Ministro de Hacienda déficit crecimiento deuda PIB
<p>Foto: Aton y Archivo</p>

Foto: Aton y Archivo

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

La molestia del comercio con Boric: “Su ausencia no solo se siente como un desaire institucional. Es una señal preocupante"
2
Mercados

Bancos, aseguradoras y cooperativas suben el tono y critican la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas
3
Señal DF

Las tres acciones chilenas “en oferta” de cara al próximo año
4
Señal DF

Quiénes son los hombres a la cabeza de PriceSmart en Chile
5
Mercados

AFP aumentan exposición a Latam tras salida de fondos acreedores y podrían retornar al directorio en 2026
6
DF MAS

Relevo en Cariola Díez Perez-Cotapos: Sergio Díez deja propiedad y se mantendrá como socio senior
7
Mercados

Presidenta de la CMF hace llamado a la industria de fondos: “Deben subir los estándares de gestión de riesgo”
8
Empresas

Anticipan avalancha judicial de clientes perjudicados y empresas eléctricas también analizan acciones legales contra el Fisco
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete