Oscar Landerretche y el primer mes del gobierno: “Creo que ya se están dando cuenta de que la velocidad a la cual ellos creían que podían hacer la contracción del gasto quizá no es la que pretendían"

El economista sostiene que el Ejecutivo pudo despegar en materia económica por el “efecto Piñera”, pero que el contexto internacional les hizo perder esa oportunidad. Advierte que la estrategia de ajuste fiscal, la reforma tributaria y la discusión sobre reintegración debe acompañarse de medidas reactivadoras desde Vivienda y Obras Públicas, además de otras acciones.

Oscar Landerretche nos recibe en su oficina de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, casa de estudios donde estudió Economía y donde actualmente ejerce como profesos titular. En dicho espacio, destaca la presencia de varios adornos con la insignia de la U, club deportivo del cual es hincha.

Exactamente a la hora acordada, la entrevista comienza abordando la mirada del también Ph.D. en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT) respecto del primer mes de gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia económica y el desempeño de los ministros del área.

Si bien plantea que la nueva administración llegó con ambición de hacer cambios radicales, advierte que lo hizo con equipos que no cuentan con la suficiente experiencia política y técnica para ejecutarlos de buena manera. Sin embargo, cree que solo ha transcurrido un mes y, por lo tanto, hay tiempo para enmendar el rumbo, para lo cual entrega sus recomendaciones en el tono “más amistoso posible”. “En la época de la Concertación, los ministros de Hacienda y Economía nunca estaban solos”, aseveró.

El también expresidente del directorio de Codelco se refirió a la situación que enfrenta la firma estatal. Reconoce que los indicadores actuales no son buenos, pero plantea que en el largo plazo la empresa sigue representando una tremenda oportunidad para Chile. “Bajemos la pelota al piso y tratemos de objetivar un poquito la conversación”, plantea.

"Hemos visto dificultades con la política comunicacional del gobierno y de instalación del equipo económico que, a mi juicio, le tomó un tiempo darse cuenta de que los niveles de sobriedad comunicacional que uno espera de un ministro de Hacienda son otros".

- Antes del 11 de marzo, usted dijo que era una mala idea que llegara al gobierno gente que viniera a aprender a hacer política. ¿Transcurrido un mes cree que se cumplió su presagio?

- Como dicen los gringos, odio decir que te lo dije, pero te lo dije. Sí, yo creo que es un poco lo mismo que le pasó al gobierno anterior. Cuando un grupo político tiene la intención de hacer algo bastante radical, bastante disruptivo, y esa era la intención del proyecto político que se instaló con el actual Presidente, lo recomendable es tener gente con experiencia y conocimiento que te ayude a hacerlo.

Hemos visto dificultades con la política comunicacional del gobierno y una cierta dificultad de instalación del equipo económico que, a mi juicio, le tomó un tiempo darse cuenta de que los niveles de sobriedad comunicacional que uno espera de un ministro de Hacienda son otros. O sea, un mes no es tanto tiempo. Yo creo que no es tan dramático tampoco.

- Hasta antes del inicio de la guerra, las expectativas económicas en Chile eran relativamente positivas ¿Qué pasó en estos meses?

- En enero tenía la convicción de que iba a ocurrir con la instalación del gobierno lo que llamo el “efecto Piñera”. Los dos gobiernos de Piñera tuvieron un primer año muy bueno básicamente sin ninguna política. Era simplemente el goodwill del sector empresarial por ser un gobierno parecido a lo que ellos piensan. Me parecía que eso le presentaba al gobierno entrante una oportunidad.

Ellos quieren, en teoría, hacer una reestructuración significativa del gasto fiscal. Y cada cambio que tú haces, cada programa que tú cortas, por ineficiente que sea, es plata que se deja de gastar. Al final eso afecta la demanda y contrae la actividad económica. La gracia para el gobierno era que iba a tener este impulso del efecto Piñera que iría amortiguando el efecto contractivo, entonces les generaba un espacio de oportunidad. Lo que le pasó es que, debido a la situación geopolítica global, se les fue ese espacio.

- Igual da la sensación de que tenían una propuesta de acciones y que luego del shock petrolero no tuvieron la capacidad de adaptarse rápidamente a estos cambios.

- Pero reitero, es un mes no más. Mi sugerencia a los equipos económicos de los ministros a cargo del área, en el tono más amistoso posible, seguramente son personas muy talentosas y lo han mostrado en su vida profesional, pero en la época de oro de las políticas económicas en Chile, en la época de la Concertación, los grandes ministros de Hacienda y de Economía, nunca estaban solos.

Por ejemplo, adentro del Ministerio de Hacienda con Foxley, estaba metido Velasco, Arellano, gente que podría reemplazarlo. Y que no lo miraban para arriba, que tenían doctorados del mismo nivel. Eso hacía que el tipo de conversaciones para tomar decisiones de política económica eran de igual a igual y conducían a políticas económicas mejor hechas. Lo que no funciona en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Economía, se los digo directamente, es el culto a la personalidad.

- ¿Y eso es lo que está ocurriendo ahora?

- No sé si eso, pero yo no veo equipos robustos de los ministerios.

- ¿No hay una contraparte que pueda cuestionar al Ministro Quiroz?

- Yo no lo diría así. Al revés, yo diría que le faltan pares que trabajen ahí. O sea, gente que trabaje para él y que le digan, espera un poquito, analicemos esto bien.

Te voy a dar un ejemplo. Si tú anuncias un alza del IVA y dices que eso se hará a futuro, se te paralizan todas las compras de vivienda. No se hace así, tú necesitas equipos más robustos. Y ojalá gente con experiencia política en el Estado que entienda estos mecanismos para no tropezarte de esta manera. Pero hasta el momento han sido tropiezos relativamente menores.

Si tú quieres hacer Hayek, tienes que hacer un poquito de Keynes. O sea, si tienes que contraer el gasto fiscal agresivamente, eso no te va a funcionar políticamente en democracia si no tienes una medida reactivadora"

- Considerando el impacto que tiene la reducción del gasto público y cómo se está proyectando la actividad económica ¿es un sacrificio que vale la pena tomar?

- Depende, porque no se pueden ver las medidas solas. Creo que ya se están dando cuenta de que la velocidad a la cual ellos creían que podían hacer la contracción del gasto quizá no es la que ellos pretendían. Si tú quieres hacer Hayek, tienes que hacer un poquito de Keynes. O sea, si tienes que contraer el gasto fiscal agresivamente, eso no te va a funcionar políticamente en democracia si no tienes una medida reactivadora.

Los dos ministerios que tú no deberías tener en modo Hayek sino en modo Keynes son el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda. Con los nombramientos del ministro Arrau y el ministro Poduje, más allá de que no me gusta mucho su política comunicacional, me parecía que había una disposición reactivadora. Bueno, todavía no veo nada del MOP. Va un mes, pero yo no veo nada de señales reactivadoras del tema de infraestructura, concesiones. Y en el caso del Minvu, veo harto TikTok y pocas medidas. Harta lógica del programa Sin Filtros, pero poca lógica de vamos construyendo viviendas. Entonces, no vaya a ser que el exceso de tiempo gastado en redes sociales, atente contra la pega que hay que hacer, que es real. A mí me gustaría ver una aceleración de esos dos ministerios.

Si haces una gran reforma tributaria que es la discusión que se va a abrir ahora con el famoso proyecto “Tutti Frutti”, entre que apruebas la reforma tributaria, entra en vigencia y empieza a afectar a las empresas, se demora un rato. Entonces, le están poniendo muchas fichas a algo que es muy teórico. Pónganle las fichas a lo teórico si quieren. Dale con tu Hayek, ni un problema. Pero yo les recomiendo un poco de pragmatismo keynesiano.

- La reforma tributaria se proyecta como una medida reactivadora…

- La rebaja de la tasa corporativa genera una señal, no lo dudo. Uno, que ha estado a cargo de una empresa grande, si le bajan cuatro puntitos claro que ayuda. Pero así como que ahora digamos que voy a construir un gran proyecto, no sé si da para eso, honestamente.

- En ese sentido, debiese generarse una conversación más profunda sobre el sistema tributario. Usted dijo en una entrevista la semana pasada que la reintegración tendría un efecto reactivador más importante que la baja de la tasas…

- Yo creo eso, pero también dije que creo que es una reforma mucho más difícil, desde el punto de vista político y técnico. A mí me parece sensato que se haga la rebaja de la tasa corporativa porque efectivamente la tenemos muy alta. No tengo nada en contra de eso. Pero abriría una conversación más profunda sobre el tema del sistema tributario integrado de vuelta.

Si tú te mueves hacia la reintegración tributaria, tú necesitas algo parecido al FUT, porque necesitas llevar la cuenta de las utilidades no distribuidas. Pero reconozcamos que el FUT tenía algunos problemitas. Había una industria de cómo usar el FUT para nunca pagar impuestos sin invertir. Entonces, en buen chileno, el FUT se chacreó. Y bueno, se terminó eliminando. Entonces la pregunta es cómo uno establece un sistema de cuentas que no genere esos incentivos. Y eso está estudiado internacionalmente. Se llama vintage accounting. La idea es que cuando tú guardas una plata y no la distribuyes, esa plata queda fechada. Y entonces el Estado te dice bueno, usted tiene un beneficio, pero ese beneficio no es para siempre.

Cuando hablamos del DL-600, fue algo que hizo la dictadura para atraer capitales internacionales. Si invertíamos, era con plata de afuera. Ese no es el mundo actual. Entonces, si tú hicieras un mecanismo de inamovilidad en el presente, tendría que ser para todo tipo de inversión. No favoreciendo solo a los internacionales. Y segundo, tendría que estar hecho de una manera que no solamente favorezca a la gran empresa, sino también a las startup y las pequeñas empresas.

- El ministro Quiroz ha planteado allegar recursos al fisco por distintas vías, la recuperación del CAE, la venta de inmuebles del Estado, entre otras. ¿Son suficientes para aumentar la recaudación de manera más sostenible en el tiempo? ¿Hay medidas de mayor impacto?

- Tengo posiciones públicas muy claras respecto a que la gente que debe CAE debe pagarla y también comparto de que el Estado tiene todo tipo de terrenos que se debieran movilizar, pero no sé si te da.

Para mí, los Big Ticket Items son dos. Para mí están las exenciones tributarias que, en su gran mayoría, están obsoletas, pertenecen a otra época. La renta presunta está completamente desfocalizada, no tiene ningún sentido como está siendo aplicada hoy. Ahora se está resolviendo de facto el tema del diésel. Y hay otras más. Hay que revisar esas exenciones. No digo para eliminarlas, yo digo para focalizarlas bien y abaratarlas.

El otro Big Ticket Item, tiene que ver con el empleo público. Ahora es más difícil, porque en un ambiente de menos crecimiento, ajustes sustantivos al empleo público son difíciles. Hay que achicar la planta. Las cosas que ha revelado la Contraloría respecto a funcionarios públicos dedicados a las licencias y a las apuestas, digamos, ilustran que tenemos un problema.

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Proyecto Tutti Frutti

- El Proyecto de Reconstrucción Nacional, que usted lo ha llamado Tutti Frutti, iba a ser ingresado en los primeros días de abril pero se pospuso su ingreso. ¿Corre riesgo por la fragmentación que hay en el Congreso?

- La administración actual tiene a su haber dos errores estratégicos gigantescos que cometió José Antonio Kast en su camino. El número uno fue cuando privilegió una cosa identitaria en su proceso constituyente y perdió la oportunidad de tener una constitución a su pinta. Y después, con el chistecito de las dos listas parlamentarias. Era cosa de hacer aritmética no más para darse cuenta de que iba a salir mal. Ellos estaban en el borde de una mayoría constitucional y decidieron no tenerla. Ahora tienes el parlamento que tienes.

Entonces vas a tener que negociar este “Tutti Frutti” y lo que le dijeron los ministros de La Moneda, con más experiencia política, es que eso no se hace en cinco minutos. Ni se hace emplazando a la gente por la prensa. Esto se hace sentándose a tomarse el cafecito, haciendo conversar a los técnicos, no solamente a los ministros, los senadores y los diputados. Y además entendiendo que ellos tienen que sentirse tan ganadores como tú para ayudarte. Entonces la pregunta es: ¿qué estás dispuesto a dar?

- El fracaso del segundo proceso constituyente y la conformación de dos listas parlamentarias, ¿hablan de una falta de liderazgo del Presidente Kast?

- No, yo diría de una falta de mirada estratégica. De privilegiar victorias tácticas de corto plazo por sobre victorias estratégicas. Veo un gobierno demasiado entusiasta con las victorias comunicacionales de corto plazo. Entiendo, porque esa es la lógica que los trajo al poder. El problema es que eso no sirve para ser un buen gobierno.

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Codelco: "Digamos las cosas como son. Los indicadores no son buenos"

- ¿Cómo está viendo la situación de Codelco?

- Estoy igual que todos los demás, viendo los titulares. Hace mucho tiempo que yo no me meto en los números de Codelco y a mí no me gusta opinar sobre algo que yo no he estudiado. Claro, veo que hay problemas. Algunos de esos problemas sabíamos que iba a ocurrir por los atrasos de los proyectos estructurales, que tratamos nosotros de enfrentarlo, pero era como ya medio inevitable que iba a haber un bache productivo.

- Pero ha aumentado la deuda, ha bajado la producción…

- Digamos las cosas como son. Los indicadores no son buenos. Yo sigo estando muy orgulloso de la gestión que hicimos. Todavía tenemos el año peak de producción. La última vez que alguien bajó la deuda de Codelco fue con nosotros, etc. Pero hay que tener un poquito cuidado con esto, porque a veces lo que le pasa a cualquier minera, no solo a Codelco, tiene que ver con problemas de gestión o con condiciones objetivas como la calidad del mineral, la geometría del rajo, con la profundidad de la mina, a veces tiene que ver con problemas tecnológicos. Para mí no sería justo emitir un juicio sobre eso sin estudiar en profundidad cuál de estas explicaciones es más plausible.

- ¿Habrá afectado poner el foco en este acuerdo con SQM escapándose del core de la empresa?

- En su momento yo dije que me preocupaba que eso fuera una distracción. (…) Hay que decir que Codelco es una empresa tan grande y una corporación que tiene mucha experiencia al más alto nivel de las corporaciones globales, que tenía perfectamente la capacidad de alojar esto en una filial. Es una preocupación pero, de nuevo, no me siento en condiciones para dar un juicio. Además sé, por experiencia, que es un transatlántico difícil de mover, entonces me cuesta un poquito subirme al carro de “hagámosle una capotera a Máximo Pacheco”, te lo digo con mucha sinceridad, porque sé lo difícil que es.

- El ministro Mas dijo que hay que hacer cambios estructurales. ¿Qué opciones tiene el gobierno para influir en esos cambios considerando el gobierno corporativo de la compañía?

- Mucho, porque nombra tres directores, incluyendo al presidente. Usualmente los directores independientes son gente profesional. Yo creo que se puede. Las herramientas las tiene el directorio, pero de nuevo, hay que tener un diagnóstico más afinado y honestamente con Codelco yo preferiría que no entremos en el concurso de frases para el bronce, sino más bien hundamos la nariz en las planillas Excel, creo que es mucho mejor. Si uno mira en el largo plazo, el cobre es un excelente negocio para Chile y para su Estado. Además, Codelco sigue teniendo tres de los yacimientos mineros que están entre los mejores del mundo como el distrito Calama, Andina y El Teniente entonces, ya bajemos la pelota al piso y tratemos de objetivar un poquito la conversación.