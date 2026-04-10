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Factor económico

Oscar Landerretche y el primer mes del gobierno: “Creo que ya se están dando cuenta de que la velocidad a la cual ellos creían que podían hacer la contracción del gasto quizá no es la que pretendían"

El economista sostiene que el Ejecutivo pudo despegar en materia económica por el “efecto Piñera”, pero que el contexto internacional les hizo perder esa oportunidad. Advierte que la estrategia de ajuste fiscal, la reforma tributaria y la discusión sobre reintegración debe acompañarse de medidas reactivadoras desde Vivienda y Obras Públicas, además de otras acciones.

Por: Carlos Agurto

Publicado: Viernes 10 de abril de 2026 a las 19:00 hrs.

economia chilena Chile José Antonio Kast Kast gobierno
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

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