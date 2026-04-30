Canciller y ministra Lincolao encabezan misión a EEUU con serie de encuentros con grandes tecnológicas
La misión en California incluye reuniones con ejecutivos de firmas como Nvidia, Google, Meta, OpenAI, Cisco, Salesforce, Grok y Apple.
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Una gira oficial que incluye reuniones con altos ejecutivos de algunas de las mayores compañías tecnológicas con sede en EEUU encabezarán a partir de este fin de semana la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el Canciller Francisco Pérez Mackenna.
Realizada en el marco de Choose Chile -programa estratégico del Gobierno para atraer inversión y talento extranjero de alta calidad hacia sectores clave de la economía nacional- la agenda se desplegará en las ciudades de Los Ángeles y San Francisco, así como en la zona de Palo Alto, epicentro de la innovación y desarrollo tecnológico estadounidense.
Los secretarios de Estado sostendrán encuentros con representantes de grandes empresas como Nvidia, Google, Meta, OpenAI, Cisco, Salesforce, Grok y Apple. En el caso de esta última firma, la misión considera una visita a su emblemático edificio ubicado en Cupertino.
El objetivo del programa es posicionar a Chile como el destino más competitivo de América Latina para empresas globales que buscan establecer operaciones, centros de datos, manufactura avanzada y desarrollo tecnológico en la región.
Asimismo, la ministra Lincolao participará en foros como la Milken Institute Global Conference 2026 –junto a una reunión con su presidente Mike Milken- y en el Panel Leaders in Technology, intervendrá como una de las oradoras principales. Asimismo, será panelista del foro “Tradewinds–Navigating Economic Uncertainty”.
También sostendrá encuentros oficiales con Jacob Helberg, del Departamento de Estado de EEUU, y con Barbara Humpton, del USA Rare Earth.
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