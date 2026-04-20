Estadounidense USA Rare Earth adquiere el control de minera brasileña por US$ 2.800 millones
La compañía señaló que pagará US$ 300 millones en efectivo y emitirá aproximadamente 126,8 millones de acciones para adquirir la firma brasileña, propietaria de la única mina de tierras raras en producción en el gigante sudamericano.
Noticias destacadas
USA Rare Earth Inc. anunció la adquisición del grupo brasileño Serra Verde en una transacción por US$ 2.800 millones, una de las mayores operaciones en la industria de las tierras raras.
A través de un comunicado, la compañía estadounidense señaló que pagará US$ 300 millones en efectivo y emitirá aproximadamente 126,8 millones de acciones para adquirir la firma, propietaria de la única mina de tierras raras en producción en Brasil.
En esa línea, las acciones de USA Rare Earth subieron un 9,8% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York.
Se espera que la transacción, cuyo cierre está previsto para el tercer trimestre, se produzca en un momento en que Estados Unidos y sus aliados se esfuerzan por asegurar fuentes alternativas de suministro de elementos de tierras raras, un mercado dominado durante mucho tiempo por China. Estos minerales se utilizan en imanes de alta resistencia empleados en electrónica de consumo, automóviles y sistemas de defensa.
Una reciente oleada de acuerdos subraya el impulso global para desarrollar la capacidad de producción de tierras raras, luego de que China amenazara el año pasado con cierres industriales generalizados al restringir las exportaciones.
Y es que en enero, la estadounidense Energy Fuels Inc. presentó una oferta de US$ 299 millones por la australiana Strategic Materials Ltd. para construir una cadena de suministro integral, desde la mina hasta el metal, para estas materias primas críticas. A principios de este mes, USA Rare Earth adquirió una participación del 12,5 % en Carester SAS, empresa francesa especializada en tecnología de procesamiento y separación de tierras raras.
La alianza con Serra Verde supone un giro notable para USA Rare Earth, que hasta hace poco cotizaba como una acción de bajo valor y que rápidamente se ha catapultado a la realización de acuerdos multimillonarios a medida que se acelera el interés de los inversores por los minerales críticos.
La empresa, con sede en Oklahoma, firmó en enero un acuerdo no vinculante con el Departamento de Comercio por US$ 1.600 millones en financiación, un pacto que tiene como objetivo respaldar la inversión de la empresa en minería, procesamiento y fabricación de imanes.
USA Rare Earth -que ya posee un yacimiento mineral en Texas-, está apostando a que la adquisición de Serra Verde le ayude a construir una plataforma integrada verticalmente que abarque la minería, la separación, la metalización y la fabricación de imanes. La empresa brasileña opera un gran yacimiento de arcilla iónica capaz de producir tierras raras clave para imanes, incluidos elementos pesados más escasos.
Como parte del acuerdo, dos ejecutivos de Serra Verde, entre ellos el presidente Mick Davis y el director ejecutivo Thras Moraitis, se incorporarán al consejo de administración de USA Rare Earth.
Serra Verde es una empresa privada respaldada por Denham Capital, The Energy and Minerals Group y la empresa británica Vision Blue Resources Ltd. La compañía inició la producción comercial en su mina y planta de procesamiento en 2024, y tiene como objetivo aumentar la producción anual a 6.500 toneladas métricas de óxidos de tierras raras totales para finales del próximo año.
La compañía brasileña anunció este lunes la firma de un acuerdo de 15 años para suministrar a una sociedad instrumental financiada por diversas agencias gubernamentales estadounidenses, así como por capital privado, los cuatro elementos magnéticos de tierras raras necesarios para fabricar imanes de neodimio, los más potentes disponibles comercialmente.
En febrero, la empresa brasileña obtuvo un préstamo de US$ 565 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (IFDC) para financiar las mejoras en la mina Pela Ema.
La mina es un "activo único en su clase y el único productor fuera de Asia capaz de suministrar las cuatro tierras raras magnéticas a gran escala", declaró Barbara Humpton, directora ejecutiva de USA Rare Earth, en el comunicado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones
El inmueble fue ocupado por la gigante brasileña Tigre, que cerró sus operaciones en Chile en 2024. Su nuevo dueño es Mosaico, que busca sumar nuevas categorías del rubro de terminaciones.
Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”
El socio director del estudio de abogados iberoamericano señaló que en el transcurso de los próximos cinco años se verá un cambio importante en los liderazgos de la organización, para el cual están preparándose.
Al menos $ 5.600 millones: LarrainVial anota victoria arbitral contra Antonio Jalaff y empresario deberá pagar daños y perjuicios
El laudo confirmó una serie de incumplimientos de tres sociedades del exaccionista de Patio, que frustraron los negocios del fondo “Capital Estructurado I”.
David Oddó, director del Trabajo: “Son muchas las materias que tienen un impacto en el mundo del trabajo que estamos revisando”
La autoridad profundizó en los primeros dictámenes sobre 40 horas, y recalcó que con ellos el servicio está respetando lo planteado en la norma. Y adelantó que se analizan más pronunciamientos interpretativos.
Fonasa oficializa la creación del consejo que definirá su plan estratégico: quiénes son los expertos que formarán parte
En una resolución, el nuevo director nacional, César Oyarzo, señaló que es necesario "mejorar la gobernanza separando la gestión cotidiana de la institución de la orientación estratégica y su monitoreo".
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete