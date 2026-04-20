Estadounidense USA Rare Earth adquiere el control de minera brasileña por US$ 2.800 millones

La compañía señaló que pagará US$ 300 millones en efectivo y emitirá aproximadamente 126,8 millones de acciones para adquirir la firma brasileña, propietaria de la única mina de tierras raras en producción en el gigante sudamericano.

USA Rare Earth Inc. anunció la adquisición del grupo brasileño Serra Verde en una transacción por US$ 2.800 millones, una de las mayores operaciones en la industria de las tierras raras.

A través de un comunicado, la compañía estadounidense señaló que pagará US$ 300 millones en efectivo y emitirá aproximadamente 126,8 millones de acciones para adquirir la firma, propietaria de la única mina de tierras raras en producción en Brasil.

En esa línea, las acciones de USA Rare Earth subieron un 9,8% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York.

Se espera que la transacción, cuyo cierre está previsto para el tercer trimestre, se produzca en un momento en que Estados Unidos y sus aliados se esfuerzan por asegurar fuentes alternativas de suministro de elementos de tierras raras, un mercado dominado durante mucho tiempo por China. Estos minerales se utilizan en imanes de alta resistencia empleados en electrónica de consumo, automóviles y sistemas de defensa.

Una reciente oleada de acuerdos subraya el impulso global para desarrollar la capacidad de producción de tierras raras, luego de que China amenazara el año pasado con cierres industriales generalizados al restringir las exportaciones.

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Y es que en enero, la estadounidense Energy Fuels Inc. presentó una oferta de US$ 299 millones por la australiana Strategic Materials Ltd. para construir una cadena de suministro integral, desde la mina hasta el metal, para estas materias primas críticas. A principios de este mes, USA Rare Earth adquirió una participación del 12,5 % en Carester SAS, empresa francesa especializada en tecnología de procesamiento y separación de tierras raras.

La alianza con Serra Verde supone un giro notable para USA Rare Earth, que hasta hace poco cotizaba como una acción de bajo valor y que rápidamente se ha catapultado a la realización de acuerdos multimillonarios a medida que se acelera el interés de los inversores por los minerales críticos.

La empresa, con sede en Oklahoma, firmó en enero un acuerdo no vinculante con el Departamento de Comercio por US$ 1.600 millones en financiación, un pacto que tiene como objetivo respaldar la inversión de la empresa en minería, procesamiento y fabricación de imanes.

USA Rare Earth -que ya posee un yacimiento mineral en Texas-, está apostando a que la adquisición de Serra Verde le ayude a construir una plataforma integrada verticalmente que abarque la minería, la separación, la metalización y la fabricación de imanes. La empresa brasileña opera un gran yacimiento de arcilla iónica capaz de producir tierras raras clave para imanes, incluidos elementos pesados ​​más escasos.

Como parte del acuerdo, dos ejecutivos de Serra Verde, entre ellos el presidente Mick Davis y el director ejecutivo Thras Moraitis, se incorporarán al consejo de administración de USA Rare Earth.

Serra Verde es una empresa privada respaldada por Denham Capital, The Energy and Minerals Group y la empresa británica Vision Blue Resources Ltd. La compañía inició la producción comercial en su mina y planta de procesamiento en 2024, y tiene como objetivo aumentar la producción anual a 6.500 toneladas métricas de óxidos de tierras raras totales para finales del próximo año.

La compañía brasileña anunció este lunes la firma de un acuerdo de 15 años para suministrar a una sociedad instrumental financiada por diversas agencias gubernamentales estadounidenses, así como por capital privado, los cuatro elementos magnéticos de tierras raras necesarios para fabricar imanes de neodimio, los más potentes disponibles comercialmente.

En febrero, la empresa brasileña obtuvo un préstamo de US$ 565 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (IFDC) para financiar las mejoras en la mina Pela Ema.

La mina es un "activo único en su clase y el único productor fuera de Asia capaz de suministrar las cuatro tierras raras magnéticas a gran escala", declaró Barbara Humpton, directora ejecutiva de USA Rare Earth, en el comunicado.