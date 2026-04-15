FMI alcanza acuerdo con Argentina para destrabar fondos por US$ 1.000 millones

A través de un comunicado, la entidad señaló que el anuncio se presentará al directorio para su aprobación.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó haber aprobado a nivel técnico la segunda revisión de un programa por US$ 20.000 millones con Argentina que permitirá que llegue al país un desembolso por US$ 1.000 millones.

En esa línea, el FMI señaló a través de un comunicado que la aprobación de la revisión se presentará al directorio para su consideración.

Tras el anuncio, la entidad se refirió en sus declaraciones al fortalecimiento del impulso reformista del gobierno del Presidente Javier Milei en los últimos años, el cual ha logrado "la aprobación del Congreso para el Presupuesto 2026 y legislación crucial destinada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de los residentes, mejorar la flexibilidad del mercado laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y desbloquear inversiones en minería".

Argentina selló el acuerdo por US$ 20.000 millones por un plazo de 48 meses hace un año -siendo su vigésimo tercer acuerdo con el organismo financiero con sede en Washington- para facilitar la renovación de un acuerdo anterior por US$ 44.000 millones y otorgar al Ejecutivo la capacidad financiera para revertir los controles de capitales.

Tras el anuncio, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, dijo en sus redes sociales que el acuerdo "es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país".

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Llegamos a un acuerdo con el FMI.

Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 15, 2026

Y es que en 2026, el Banco Central de Argentina (BCRA) acumuló más de US$ 5.500 millones en compras, aunque sus reservas seguían siendo menores debido a los continuos pagos de la deuda.

"El mensaje más importante es que el FMI volvió a validar el ancla macro del programa: equilibrio fiscal, política monetaria todavía contractiva y una meta exigente de recomposición de reservas", dijo la consultora Balanz a Reuters en un informe tras el acuerdo.

"En nuestra lectura, la señal es claramente positiva para el marco macro y para la narrativa de acceso al mercado, aunque todavía queda el paso formal del 'Board' y la implementación de las medidas pendientes", señaló.

En la víspera, el FMI dijo que esperaba una desaceleración del crecimiento de Argentina para este año a un 3,5%, desde el 4,4% de 2025, para luego avanzar un 4% en 2027.