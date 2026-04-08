Proyecto de tierras raras de Chilean Cobalt en Biobío pasa a prefactibilidad y proyecta primera producción para 2027

La compañía definió al objetivo Esperanza 7 como posible ubicación para la primera Planta de Extracción Modular e iniciar la comercialización temprana de estos elementos. Asimismo, NeoRe inició el desarrollo de una planta piloto en colaboración con la Universidad de Concepción.

La empresa estadounidense Chilean Cobalt Corp. anunció la aceleración de su proyecto de tierras raras NeoRe, en la Región del Biobío, con el objetivo de iniciar la primera producción en un plazo de 12 meses y fortalecer la cadena de suministro de minerales críticos hacia Estados Unidos. A través de un comunicado, la compañía detalló la definición del objetivo Esperanza 7 como posible ubicación para la primera Planta de Extracción Modular.

El presidente y director ejecutivo de Chilean Cobalt, Duncan T. Blount, explicó que la identificación de un objetivo inicial y los avances en ingeniería representan un salto cualitativo para la firma. "Creemos que NeoRe está evolucionando rápidamente de un proyecto en etapa de exploración a una oportunidad de desarrollo con el potencial de convertirse en una nueva fuente significativa de elementos de tierras raras”, comentó el ejecutivo.

“Mineralización constante”

El proceso está avalado, pues, según plantea el documento, “la perforación reciente continúa demostrando el potencial del proyecto, incluidas las intercepciones validadas de hasta 535 ppm de Elementos Totales de Tierras Raras ("TREE, sigla en inglés"). Los resultados en curso indican una mineralización constante en las áreas exploradas hasta la fecha, con grados promedio de aproximadamente 358 ppm”.

El yacimiento en Biobío podría proveer de minerales como itrio, neodimio, praseodimio, disprosio y terbio, desde terrenos que son de propiedad de la familia Sáenz, dueña también de Empresas Madesal y con participación en Andes Salud.

La iniciativa ha avanzado hasta la etapa de prefactibilidad, tras definir opciones para la instalación de la planta de procesamiento, instancia que permitiría además iniciar una búsqueda activa de socios en Norteamérica, capitalizando el interés de ese país por diversificar la producción de tierras raras, que hoy se centra mayoritariamente en China.

Bajo esa línea, la minera inició el desarrollo de una planta piloto en conjunto con la Universidad de Concepción. "Hemos incorporado nuevas metodologías para el tratamiento de arcillas iónicas, un proceso que actualmente estamos evaluando proteger bajo patente. Nuestra alianza con la universidad nos permitirá validar esta tecnología en la práctica, lo que será una herramienta técnica fundamental para respaldar de manera sólida nuestras futuras solicitudes de permisos ambientales", explicaron desde la compañía.

Suministro a Norteamérica

Para sostener este ritmo, NeoRe ha ampliado su capacidad operativa desplegando hasta tres plataformas de perforación y sumando personal técnico de alto nivel. En esta línea, el director ejecutivo de la filial, Arturo Albornoz, enfatizó que el equipo está trabajando con un enfoque claro en la velocidad, la disciplina y la creación de valor a largo plazo. Albornoz destacó el entusiasmo corporativo por "desbloquear un nuevo distrito de tierras raras y contribuir a una cadena de suministro global más diversificada y resistente entre Chile y los Estados Unidos".