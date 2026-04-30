Apple supera las estimaciones apoyado en las ventas de iPhone y Mac

Apple registró otro trimestre de fuerte crecimiento en ventas, impulsado por lo que el gigante tecnológico denominó su modelo de iPhone "más popular" hasta la fecha, mientras se prepara para su primer cambio de director ejecutivo en 15 años.

El fabricante de teléfonos inteligentes, valorado en US$ 4 billones (millones de millones), registró unos ingresos de US$ 111.200 millones en el trimestre que finalizó a finales de marzo, lo que supone un aumento de alrededor del 17% con respecto al año anterior y supera los US$ 109.300 millones previstos por Wall Street.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, afirmó que la "extraordinaria demanda" de la familia iPhone 17 impulsó los mejores resultados financieros de la compañía en este período del año.

Estos resultados financieros se producen después de que Cook anunciara la semana pasada que cederá las riendas al director de la división de hardware, John Ternus, en septiembre.

Apple anunció un plan de recompra de acciones por valor de US$ 100.000 millones, en línea con las tendencias históricas, y aumentó su dividendo un 4%, hasta los US$ 0,27 por acción.

Las ventas de iPhone aumentaron más del 20%, hasta alcanzar los US$ 57.000 millones, impulsadas en parte por las sólidas ventas del iPhone 17 en China. Los ingresos totales procedentes de China alcanzaron los US$ 20.500 millones, continuando la reciente recuperación y con un incremento del 28% respecto al año anterior.

“La familia iPhone 17 es ahora la línea más popular de nuestra historia... creemos que ganamos cuota de mercado durante el trimestre”, declaró Kevan Parekh, director financiero de Apple, al Financial Times.

Los ingresos por servicios de Apple —relacionados con negocios como la App Store e iCloud— crecieron hasta los US$ 31.000 millones, superando las estimaciones de consenso de Visible Alpha. El beneficio neto también fue mejor de lo esperado, alcanzando los US$ 29.600 millones, un 19% más que el año anterior.

Las acciones se mantuvieron estables en las operaciones posteriores al cierre. El fuerte crecimiento de Apple este año ha recibido una acogida cautelosa por parte de los inversores, quienes esperan señales de que las funciones de inteligencia artificial de la compañía se hayan puesto al día tras un comienzo titubeante hace casi dos años.

Apple, al igual que el resto de la industria de la electrónica de consumo, también se enfrenta a un aumento en los costes de los chips de memoria provocado por un incremento masivo de la demanda para construir centros de datos de inteligencia artificial.

Esto ha generado preocupación por un posible impacto negativo en los márgenes de beneficio de Apple. La compañía subió los precios de sus portátiles MacBook Air y Pro el mes pasado.

La empresa registró un margen bruto del 49,3% en el trimestre que finalizó a finales de marzo, un ligero aumento con respecto al 47% que registró en el mismo trimestre del año anterior y superando las previsiones de los analistas.

“Observamos que la memoria tuvo un impacto cada vez mayor” entre el primer y el segundo trimestre del año, dijo Parekh.

Los ingresos de Mac ascendieron a US$ 8.400 millones, un 6% más que el año anterior, después de que Apple lanzara en marzo su portátil MacBook Neo, asequible y con un precio de US$ 599.