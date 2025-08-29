Agosto histórico: el IPSA cierra su mejor mes en dos años y bolsas se mantienen en niveles récord

Ayer viernes, el índice local cerró con un rendimiento mensual de 8,7%, su mejor registro desde julio de 2023. El repunte de los precios del litio, una sólida temporada de resultados corporativos y las proyecciones de un cambio en el ciclo político son los motores que identifican desde el mercado.

Tras un 2023 y 2024 positivos para las bolsas mundiales, el 2025 no se está quedando atrás y avanza a paso firme para cerrar nuevamente un año con elevadas rentabilidades.

6,7% es el alza que acumula el S&P en lo que va del año.

En Wall Street, el S&P 500 suma un alza de 6,7% en lo que va del año y acumula un 76% desde inicios de 2023. En Chile, el IPSA replica ese dinamismo: también ha avanzado casi un 60% en el mismo período, de los cuales un 33% corresponde solo a este año.

Sin embargo, el verdadero impulso local vino en agosto. Ayer viernes, el índice cerró con un rendimiento mensual de 8,7%, su mejor registro desde julio de 2023.

Expectativas de recortes de tasas en el extranjero, el repunte de los precios del litio, una sólida temporada de resultados corporativos y las proyecciones de un cambio en el ciclo político, son los factores que identifican los expertos.

“Además de eso, también ha ayudado a que el precio del cobre se mantenga relativamente alto y que tanto los fondos de pensiones como los mutuos hayan vuelto a ser compradores relevantes de acciones locales”, señaló el gerente de Banchile Research, Javier Pizarro.

Desde Bci Corredora de Bolsa, la gerente Rosario Miquel añadió que, a diferencia de años anteriores, “se empieza a percibir que el inversionista extranjero apuesta con más fuerza por el mercado local, a medida que observa mejores perspectivas en el escenario político”.

La dupla de oro

Dentro del rally, no hay dudas de que las protagonistas del año han sido Falabella y Latam Airlines. Con retornos entre 77% y 57%, y dada su alta ponderación en el índice, han sido clave en el rally bursátil chileno.

“Lo que más explica el retorno del IPSA en el año es Latam Airlines, siendo responsable del 23%, y Falabella, del 14%”, apuntó Miquel de Bci.

Tras el duro golpe de la pandemia, ambas firmas han sorprendido trimestre tras trimestre con una recuperación sostenida en rentabilidad y utilidades. Hoy ambas se coronan entre las compañías más valiosas por capitalización bursátil. Esta semana Latam superó a Banco de Chile en el primer puesto, mientras que Falabella se ubicó en el tercer lugar. Las tres registran valorizaciones entre US$14.000 millones y US$15.000 millones.

En agosto, sin embargo, la atención se la llevó SQM. Con un retorno mensual de 20%, sus acciones se dispararon tras noticias sobre la producción mundial de litio, luego que faenas chinas suspendieran la explotación del mineral. En el mes, el precio del mineral saltó 12%.

Asimismo, desde Bci señalaron que SQM representa el 8% del avance que acumula el IPSA en el año.

En paralelo, en el mes también destacaron ILC (23%), Ripley (16%), Empresas Copec (14%) y MallPlaza (12%).

Utilidades al alza

El repunte en los precios de las acciones ha ido acompañado por un aumento en las utilidades de las compañías. Gran parte del buen momento del mercado se explica por la sólida temporada de resultados que están mostrando las firmas. Según datos recopilados por Señal DF, más de la mitad de las empresas del IPSA ha superado las ganancias estimadas por el consenso y cerca del 70% ha sobrepasado las proyecciones de ingresos.

“A esta altura, casi todo el IPSA ya entregó sus cifras y, en general, la mayoría sorprendió al alza. Destacan los sectores retail, inmobiliario y transporte (…) Eso es un indicio de que la economía está mucho mejor”, señaló Miquel, de Bci.

Este escenario ha justificado el rally del índice. Si bien el IPSA aún no alcanza niveles “caros”, los analistas advierten menores márgenes de expansión. Actualmente, el selectivo transa a un múltiplo precio/utilidad de 12 veces, todavía por debajo del promedio de los últimos 10 años (13,9x).

“El margen para nuevas recalificaciones antes de las elecciones parece limitado. Incertidumbres como la composición del Congreso, difíciles de anticipar antes del 16 de noviembre, también restringirán el desempeño del mercado por ahora”, señaló JPMorgan en un informe.

Desde LarrainVial son más optimistas y estiman que los múltiplos podrían subir a 13-14 veces en los próximos meses.

¿El punto de inflexión?

Según datos de Banchile, tras la elección de 2017 —cuando fue electo Sebastián Piñera— los flujos de inversionistas extranjeros hacia Chile alcanzaron US$ 2.500 millones al cierre de ese año. En contraste, entre 2024 y junio de 2025 se han registrado salidas netas por más de US$ 1.000 millones.

La tendencia, sin embargo, podría estar revirtiéndose. En agosto, los montos transados en el IPSA aumentaron 10% respecto a julio y 50% frente al mismo mes de 2024. “Vimos a los institucionales extranjeros entrando con más fuerza de cara a un cambio en el ciclo político”, sostuvo Miquel.

En LarrainVial también comparan el actual escenario con la elección de Piñera II: “En ese ciclo político hubo una fuerte entrada de recursos el año previo a los comicios. Este año, los flujos son la mitad de lo que fueron entonces. A medida que se disipen los riesgos, debería aumentar la inversión en un contexto marcado por más crecimiento y mejores resultados de las compañías”, comentaron.

Wall Street y el mundo

Aunque el rally chileno supera con holgura a la mayoría de las plazas mundiales, el optimismo también es global. En agosto, el S&P 500 subió casi 1,37% y el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, ganó más de 0,32%. Pese a las caídas que ambos selectivos registraron al cierre de la semana, ambos siguen cotizando cerca de niveles récord.

El impulso del mes fue gatillado por la corrección en los datos de empleo en EEUU y del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell en Jackson Hole, que reforzaron las expectativas de un recorte de tasas en septiembre. Si al cierre de julio la expectativa de recortes de tasas para la próxima reunión era del 40%, al cierre de agosto es superior al 80%.

“Los mercados cierran con un mes positivo, impulsados por datos macroeconómicos que muestran una economía de EEUU resiliente y, sobre todo, por un sector corporativo que está marcando récords”, dijo Ariel Natchari, estratega de inversiones en Sura Investments.

En detalle, más del 80% de las empresas del S&P 500 superaron las proyecciones del mercado. “Los aranceles todavía no han impactado de forma profunda en los márgenes ni en la inflación. La dinámica sigue siendo favorable”, agregó Natchari.

Miquel, de Bci, añadió: “Esta temporada de resultados tuvo las tasas más altas de sorpresas en los últimos 25 años. Los inversionistas habían ajustado a la baja sus proyecciones en medio de la guerra arancelaria, pero el efecto aún no se ha visto”.

No obstante, algunas compañías ya proyectan los impactos. Esta semana, Caterpillar advirtió que este año podría enfrentar un impacto de entre US$ 1.500 millones y US$ 1.800 millones por los aranceles impulsados por Donald Trump. Gap también señaló presiones sobre sus utilidades, mientras que Nvidia sigue afectada por las restricciones de acceso al mercado chino.

Así, la discusión sobre el efecto que tendrá la guerra arancelaria en la actividad global sigue abierta y se mantiene como una de las principales incógnitas para los inversionistas.