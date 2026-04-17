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Con altos niveles de ahorro, la reinversión de las empresas chilenas toma fuerza y los repartos de dividendos caen

Tras períodos marcados por altos dividendos y niveles de ahorro récord, la mayor confianza llevó a que en dos años la tasa de dividendos cayera del 77% al 53% y la inversión aumentara un 7%.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 19:00 hrs.

Francisco Noguera empresas dividendos Directorio ahorro
<p>Con altos niveles de ahorro, la reinversión de las empresas chilenas toma fuerza y los repartos de dividendos caen</p>

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