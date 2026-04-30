Los mercados emergentes viven su mejor mes desde 2009

Gracias a esta subida mensual, consiguen colocarse en positivo en el año y se anotan un 14,64%.

Si hay un segmento que se está recuperando con fuerza en este escenario aún incierto son los mercados emergentes. Al cierre de abril, estos mercados se encaminan a registrar su mejor comportamiento mensual en 18 años.

Desde que comenzó abril, el MSCI Emerging Markets se anota un 15,23%. La última vez que subió tanto en un mes fue en mayo de 2009 cuando, en plena recuperación de la crisis financiera, consiguió ganancias del 16,66%.

Gracias a la subida de este mes, el índice se coloca de nuevo en positivo en el año y registra una revalorización del 14,64%.

Este buen comportamiento contrasta de manera significativa con el de la Bolsa global. En abril, el MSCI World avanza un 8,8%, su mejor mes desde noviembre del 2023, cuando se hizo con subidas de más del 9%. Al igual que los emergentes, la Bolsa mundial también ha conseguido volver al terreno positivo en el año con la subida de abril. Avanza un 4,57%.

Los mercados emergentes aventajan a la Bolsa mundial en 10,07 puntos porcentuales. Esta es la mayor brecha a favor de los emergentes desde finales de febrero, antes del inicio de la guerra.

Según apunta Warren Highland, responsable de mercados emergentes en Muzinich&Co, el impulso de los mercados emergentes se apoya en el sólido comportamiento que están registrando los mercados asiáticos. Países como Taiwán o Corea del Sur están liderando estos ascensos apoyados por el movimiento de la inteligencia artificial en la región.

La Bolsa de Taiwán sube cerca de un 25% en abril y la Bolsa de Corea del Sur se anota casi un 31%. El Kospi, el principal índice de Corea, fue el año pasado el indicador más alcista. En 2026, vuelve a revalidar este título con ganancias del 56,97%.

Estos ascensos encuentran su explicación en tres compañías. Taiwán Semiconductor cotiza en máximos históricos y se revaloriza en abril cerca de un 29%. Por su parte, Samsung y SK Hynix, dos de las firmas que más pesan en el Kospi, suben un 34,97% y un 61,41%, respectivamente, en abril. SK Hynix también se encuentra en máximos históricos y está a punto de doblar su valor de mercado en el año.

"Los mercados emergentes ofrecen cobertura contra la incertidumbre en torno a la IA", subraya Highland. El sector tecnológico de estos mercados, explica el experto, no está expuesto a las mismas disrupciones que los mercados desarrollados. De hecho, incide, se benefician directamente de toda la fuerte inversión en IA, ya que producen los bienes esenciales (tierras raras, semiconductores, litio, entre otros) que los mercados desarrollados necesitan para implementar esa tecnología.

Potencial

Para Highland, el potencial que ofrecen los mercados emergentes solo acaba de empezar.

"Nadie está sobreponderado emergentes; de hecho, la mayoría de los inversores están infraponderados. Esto significa que hay margen para que los inversores cubran su infraponderación a medida que el mercado se vuelve más atractivo y los mercados desarrollados se encarecen", incide.

El consenso de expertos que recoge Bloomberg estima que el MSCI Emerging Markets tiene un potencial del 20% para los próximos meses.

Highland recomienda que, en una cartera 60/40 de un inversor minorista, un 10% de la misma se destine a la inversión en emergentes para diversificar.