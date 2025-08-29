Click acá para ir directamente al contenido
La semana clave de WOM

El martes 2 de septiembre, el CDE debería pronunciarse sobre un acuerdo entre el Estado y la empresa por los retrasos en el despliegue de la red 5G.

Por: M. Doberti / S. Burgos

Publicado: Sábado 30 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

