Trump amenaza con nuevos aranceles para hacerse con Groenlandia

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer nuevos aranceles a más países "si no aceptan el acuerdo con Groenlandia". "Necesitamos Groenlandia por seguridad nacional. Así que podría hacerlo", afirmó desde la Casa Blanca. Sin embargo, el Gobierno no ha trasladado detalles sobre la magnitud de estas potenciales tarifas ni qué países se verían afectados.

La isla más grande del mundo, que concentra una gran cantidad de tierras raras, se ha convertido en un objetivo prioritario para el mandatario republicano. De hecho, el Ejecutivo estadounidense calcula que para hacerse con ella tendrían que desembolsar US$ 700.000 millones, según la NBC.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50% las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Las amenazas de Trump tienen lugar después de que el pasado miércoles el vicepresidente JD Vance se reuniera con el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt. El encuentro sirvió para constatar que ambas partes se encuentran en completo desacuerdo sobre el futuro de Groenlandia, aunque acordaron la creación de un grupo de trabajo para acercar posturas.

En días previos, Trump había llegado a advertir de que harían algo con la isla "por las buenas o por las malas" porque "ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes".

La preocupación de la Administración estadounidense en materia de seguridad provocó que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, de cara a rebajar las inquietudes de Washington. Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa y han enviado o enviarán tropas.

Tarifas por los medicamentos

Las amenazas comerciales de Trump han ido más allá del futuro de Groenlandia. El presidente ha advertido de que países europeos como Francia o Alemania podrían ser castigados con aranceles adicionales si no pagan más por medicamentos de farmacéuticas estadounidenses, algo que, según él, reduciría el precio que abonan los consumidores del país norteamericano por estos productos.

Trump ha asegurado que ha mantenido una llamada con el presidente francés, Emmanuel Macron, y que éste ha acabado aceptando la premisa de pagar más a cambio de que Washington no imponga un arancel del 25% a los productos franceses.

"Le dije, 'no te va a gustar esta llamada. Vas a tener que subir los precios de tus medicamentos'. 'No, no, no, no, no, no lo voy a hacer'. Le respondí: 'Emmanuel, estamos pagando 13 veces más que tú", ha contado hoy Trump durante un acto celebrado en la Casa Blanca sobre sus propuestas para un nuevo plan de subsidios para sanidad.

"Entonces le dije: 'Emmanuel, si no lo haces, voy a imponer un arancel del 25% a todos los productos; vino, champán y todo lo demás que entre en Estados Unidos'. Me dijo: 'Donald, me encantaría hacer esto por ti. Sería un gran honor'. Y así empezó todo. Y después fui llamando país por país", ha añadido el republicano, que ha asegurado que ha mantenido una llamada similar con autoridades germanas.

Hasta ahora el Trump solo había amenazado con tarifas arancelarias muy altas (hasta del 250 % llegó a decir) sobre productos farmacéuticos importados de la Unión Europea, pero nunca había hablado abiertamente de conversaciones directas con Gobiernos de la Unión en este terreno.