Shonda Rhimes, productora de televisión: “Cuento las historias que quiero ver”

La creadora de Grey’s Anatomy y Bridgerton habla sobre cómo liderar una empresa de medios multimillonaria, los riesgos del streaming basado en datos y su plan de mudarse al Reino Unido.

Entra Benedict Bridgerton, el hijo bohemio de la familia protagonista de la querida serie de Netflix, avanzando con paso majestuoso al baile de máscaras. Una misteriosa mujer enmascarada vestida de plata llama su atención. Los corazones de estos desventurados amantes, presumiblemente, pronto los seguirán.

El pequeño adelanto de la cuarta temporada de Bridgerton -que se emitirá el próximo año- tiene todos los ingredientes de una producción de Shonda Rhimes: una alquimia adictiva de drama intenso y crítica social, culebrón y sexo que ha mantenido a los espectadores enganchados a series de éxito desde Grey’s Anatomy hasta Scandal.

Ahora entra, con un poco menos de drama, la propia Rhimes, todavía con maquillaje de una sesión de fotos anterior. Se ha puesto ropa más informal y llega descalza, describiendo el haber sido obligada a usar tacones durante los últimos dos días como “maltrato de pies”. Nos encontramos al final del Festival de Televisión de Edimburgo, normalmente un murmullo de propuestas desesperadas y cotilleos furiosos entre los ejecutivos de los medios.

Rhimes es amable, aunque al principio se le nota el jet lag, que, según ella, ya empieza a hacer mella. Como era de esperar, los gestos de una de las guionistas más aclamadas de la televisión me recuerdan a uno de sus personajes, Olivia Pope en el thriller político Scandal, con frases cortas y puntuales pronunciadas con énfasis.

Se describe a sí misma, sobre todo, como una narradora. “Todo se basa en los personajes. Cada serie es una ventana y un espejo, una ventana a una vida que nunca vivirías o nunca habrías vivido, y que te refleja tu propia vida”.

“Hubo un día en que (Rhimes y Kerry Washington, la actriz que interpretaba a Pope) llegamos vestidas exactamente igual, incluso con el mismo peinado”, admite.

Dos décadas de Shondaland

Pero pronto se relaja mientras hablamos de la primera beca de Edimburgo que consiguió a principios de semana. La productora de Rhimes, Shondaland, celebra dos décadas como creadora de éxitos televisivos. Su éxito más longevo, Grey’s Anatomy, el programa médico en horario estelar que ha dominado la audiencia de los jueves por la noche en Estados Unidos, va por su 22ª temporada. Ya cuenta con cerca de 450 episodios -el programa con guion de mayor duración en horario estelar emitido por ABC-, sin contar los episodios del exitoso spin off, Private Practice.

Las temporadas anteriores de Grey’s son enormemente populares en las plataformas de streaming y suelen figurar entre las 10 series más vistas, ya que los fans reviven los romances de Meredith y “McDreamy” y las muertes de Lexie Grey y Mark Sloan tras un accidente aéreo en el final de la octava temporada.

Cuando Rhimes esperaba con nerviosismo los índices de audiencia de los primeros episodios de la serie en 2005, el principal negocio de Netflix era el envío de DVD por correo. Ahora, el gigante del streaming le paga una cifra que se rumorea en cientos de millones para escribir y producir en exclusiva programas de todos los géneros.

En sus momentos de mayor actividad, Rhimes ha sido responsable de unas 70 horas de televisión por temporada, con tres o cuatro programas en producción en cualquier momento. Bridgerton fue la serie más vista en Netflix el año pasado.

Cumple con creces. En sus momentos de mayor actividad, Rhimes ha sido responsable de unas 70 horas de televisión por temporada, con tres o cuatro programas en producción en cualquier momento. Bridgerton fue la serie más vista en Netflix el año pasado. Solo en los cuatro años transcurridos desde 2020, Parrot Analytics estima que sus programas generaron US$ 2.400 millones en ingresos por suscripción y publicidad para plataformas de streaming a nivel mundial.

Grey’s quedó solo por detrás del gigante de la televisión infantil Bluey en la lista de los programas más vistos en 2024, según un informe de Nielsen, que situó a Bridgerton como el programa original más visto. “Estamos hablando de todos los episodios antiguos”, afirma Rhimes. “La gente lo ve una y otra vez”.

Bridgerton como marca

Rhimes, sin querer, popularizó el cuarteto de cuerda para una generación más joven con el éxito de Bridgerton, aunque con la peculiaridad de incluir éxitos de Ariana Grande y Taylor Swift.

“Bridgerton se ha convertido, para bien o para mal, en una auténtica marca de estilo de vida global”, se ríe con incredulidad. La gente quiere usar los vestidos, el camisón y beber de los juegos de té. Es una locura lo que ha generado.

Rhimes no ha participado en ninguno de los tours temáticos por los lugares de rodaje de la serie en Bath, pero sí ha visitado experiencias seleccionadas para los fans, quienes a menudo aparecen disfrazados y, en ocasiones, esperan una propuesta de matrimonio de sus parejas.

“Este es el mundo de fantasía perfecto para ellos”, dice, antes de buscar un significado más profundo. “La gente busca desesperadamente una comunidad en este momento. Hace que la gente se sienta mejor”.

Bridgerton, afirma, es simplemente un drama laboral, “ambientado en un mundo en el que las mujeres no tienen poder, ni autonomía, ni otra forma de ascender en el mundo ni de mantener su estatus a menos que se casen con alguien”.

Parte de la publicidad se ha centrado en el “elenco indiferente al color” de la serie, que se ambienta en la Inglaterra del siglo XIX. “Para mí, una mujer de color en una posición de poder no es importante”, dice Rhimes, quien fue la primera mujer afroamericana en crear y ser productora ejecutiva de una serie de una cadena de las 10 principales. “No voy a escribir una serie que no me incluya de ninguna manera, donde no esté representada”.

Y le inquieta que algunos críticos hayan utilizado el término woke paa referirse a sus producciones. “¿Un hombre blanco heterosexual no está en el centro (de la narrativa) y de pronto eres woke? Honestamente, no me importa, estoy contando las historias que quiero ver”.

Si bien nadie intentó impedir que eligiera a una mujer negra como protagonista de Scandal, Rhimes considera que la decisión de otorgar inicialmente solo siete episodios a la serie, en 2012, estuvo relacionada con ello. “Eso me molestó mucho”, dice. “Cuando elegimos a Olivia Pope como la primera mujer negra en protagonizar una serie dramática en cadena en 37 años, pensé: ‘¿De qué estás hablando?’”.

Su público también disfruta de otros aspectos de sus series, como el contenido más picante de los episodios recientes de Bridgerton. Rhimes es la editora final de cada episodio, pero dice que deja los detalles de las escenas de sexo al director. “Siempre pienso... que es muchísimo. Pero a la gente le encanta”.

Año del Sí

“Era una cocinera increíble. Luego empecé a hacer televisión y no volví a cocinar en mucho tiempo”, recuerda. Ahora, gestiona mucho mejor su equilibrio entre vida laboral y personal, un problema que en parte la llevó a escribir un libro, Año del Sí, hace 10 años.

A medio camino entre las memorias y la autoayuda, este libro relata los intentos de Rhimes por superar sus ansiedades y su inclinación a esconderse tras su trabajo, obligándose a decir “sí” a las oportunidades que la asustan y la desafían.

Incluso después del libro, Rhimes sentía que estaba “trabajando de alguna manera durante al menos 20 horas al día, siete días a la semana”. El tiempo forzado en casa durante la pandemia le enseñó a disfrutar más de la vida. Se mudó de Los Ángeles a Connecticut y empezó a delegar mejor. Empezó a jugar golf. “Puedes golpear la pelota con mucha fuerza. Desahogar la ira”.

Los martes, miércoles y jueves son sus días “creativos”. “Lo he simplificado a lo que Netflix me paga... no necesariamente me pagan por tener reuniones de equipo, me pagan por contar historias”.

Sigue rechazando muchas invitaciones sociales. “Uno de los mejores momentos es cuando voy sin maquillaje, en buzo si es posible, en pijama aún mejor, y con un libro en la mano”. Una niña algo introvertida -la menor de seis hermanos, de padres académicos-, Rhimes encontró abrumador el salto de contar sus historias a una grabadora a ser perseguida por paparazzi tras el éxito de Grey’s.

Ahora, es la jefa en la sala de guionistas, imponiendo su visión al elenco y al equipo, y liderando un imperio mediático multimillonario. “Sigo siendo la misma persona que era, pero he trabajado muy duro y he aprendido a tener las herramientas para desenvolverme como una mujer de negocios en el mundo exterior”.

Escala global

Rhimes está entusiasmada con la escala global de la plataforma de streaming. Cuando Bridgerton se estrenó durante la pandemia, comentó: “La conversación fue global, se estaba dando con todos al mismo tiempo, y la serie se volvió mucho más grande de lo que jamás imaginé”.

También hubo un enfoque innovador para la producción televisiva en la acaudalada empresa tecnológica. “La compañía (ABC) empezó con un no, y luego tuvieron que averiguar cómo llegar al sí. La estrategia de Netflix para todo era sí. Y luego se trataba de averiguar si realmente podía funcionar”.

Los creadores de televisión dicen que la otra cara de trabajar para plataformas de streaming es un enfoque despiadado en las cifras de audiencia, lo que, según algunos, amenaza con reducir la calidad al mínimo común denominador de programas que ya han demostrado funcionar.

Pero Rhimes insiste en que no siente la misma presión por alcanzar las cifras -en parte, admite, dados sus éxitos anteriores-, aunque ve el problema de delegar la toma de decisiones creativas a grandes empresas tecnológicas cuyas habilidades residen en el uso de datos y algoritmos.

“Las plataformas de streaming buscan un modelo de cómo hacer las cosas, cuando, en realidad, la cadena tenía ese modelo de cómo desarrollar y crear programas de televisión”, afirma. “Como empresa tecnológica, se basan en datos. Pueden decir: ‘Esto funciona, lo repetimos’. Y así no es como funciona (con la televisión)”.

Le preocupa que a algunos programas nuevos no se les esté dando tiempo para encontrar a su audiencia, debido a la necesidad imperiosa de aumentar el número de suscriptores. “Hay que tener ese tiempo. No estoy segura de que Grey’s hubiera sido retomada después de 13 episodios”.

Como muchos productores, también es consciente de las preocupaciones sobre cómo las herramientas de IA se integrarán en el proceso de creación de televisión. “Lo que sea que estén haciendo es derivado. No hay sustituto para la chispa de la creatividad”, dice.

“Si la IA estudiara todos mis programas y todos mis guiones, ¿sería capaz de hablar con la cadencia de mi discurso? Podría reconocer a mujeres fuertes, interesantes y desordenadas. Pero, ¿sería algo original? Sería una réplica de lo que ya hemos hecho, pero lo que ya hemos hecho no es adónde vamos”.

Mudanza al Reino Unido

Rhimes es demócrata y ha apoyado las campañas de Clinton y Obama, así como a Kamala Harris, y ha visitado la Casa Blanca en varias ocasiones como invitada.

Pero tiene cuidado de separar los aspectos políticos de su vida personal de su puesto profesional como ejecutiva de televisión. Aun así, como autodenominada activista, le preocupa que EEUU esté pasando por un momento realmente malo, y añade que “se puede hacer mucho a nivel personal”.

Pero la reina de los finales con giro tiene una última sorpresa: está planeando mudarse al Reino Unido el año que viene. Le parece el momento adecuado, dice, dado el estado de la educación de sus hijos. Y podrá visitar el set de rodaje de Bridgerton con más frecuencia.

A diferencia de otros ejecutivos de televisión de tendencia izquierdista como Ellen DeGeneres, quien se mudó al Reino Unido tras la reelección de Trump, Rhimes insiste en que su decisión no está vinculada a la política.

También tiene una agenda apretada de producciones que supervisar. Shondaland está trabajando en una serie de ciencia ficción, junto con un par de dramas de época.

Si bien la política se detiene en la puerta de Shondaland, Rhimes admite que una serie como Scandal podría parecer menos relevante ahora. Cuando trabajaba en esa serie, “todo era esperanza, todo estaba bien”, dice.

“Es muy divertido escribir una historia de fantasmas cuando hay luz. Cuando se apaga, ya nadie necesita una historia de fantasmas. Necesitan esperanza”.