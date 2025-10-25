Siempre hay un chileno… en el Louvre

Al cierre de esta edición no habían sido encontrados y los más entendidos especulan que las piezas serían desmanteladas, el oro y la plata fundidos y las gemas cortadas, imposibles de rastrear.

Durante casi una década un chileno se desempeñó como consejero diplomático del Louvre.



Alberto Vial llegó a Francia en 2003 a hacer un doctorado de Filosofía en la Sorbonne y 10 años después entró a trabajar al museo. Algunas de las responsabilidades de su cargo eran velar por las relaciones internacionales del museo, que incluye como gestión de crisis. En 2023 Vial dejó la institución y hoy se desempeña como consultor de asuntos públicos y profesor universitario.



Jorge Vásquez, también chileno, trabaja en el museo parisino. Ahí ocupa un cargo en la dirección de obras del departamento de Antigüedades Orientales. Según su LinkedIn, antes trabajó en el Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, recinto etnológico que alberga colecciones de antiguas civilizaciones de África, Asia, Oceanía y América.